Rivera: "ETA debe pedir disculpas a la sociedad y colaborar con la Justicia"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró hoy en Buenos Aires que, además de disolverse, ETA también debe "pedir disculpas a la sociedad" y colaborar con la Justicia por los más de 350 casos, relacionados con sus actos terroristas, que hay todavía "sin resolver".

"Lógicamente es una buena noticia para todos los españoles, sobre todo para las víctimas, que se ponga fin definitivo al terrorismo de ETA, pero también quiero denunciar que le pedimos a ETA que colabore con los más de 350 casos que hay sin resolver", expresó el diputado a la prensa en la capital argentina, donde inició hoy una visita oficial.

La organización terrorista ETA anunció en la mañana de este miércoles, a través de una carta, que ha dado por finalizado su ciclo histórico y su función y que ha desmantelado "completamente todas sus estructuras".

"Hemos ganado los demócratas, han perdido los terroristas", destacó Rivera, para recordar que han sido "40 años de sufrimiento y terrorismo" que han dejado "más de 1.000 víctimas y todavía 350 familias esperando una solución".

A su juicio, ETA "no solo se tiene que disolver", sino también "pedir disculpas a la sociedad" y colaborar con la Justicia.

"Porque tiene que haber justicia, hay muchos crímenes todavía sin resolver. Me sumo a las felicitaciones que ha habido pero reivindicando que el fin de ETA no acabe con un relato equivocado", concluyó, al tiempo que quiso recordar "a los que no están y murieron" a manos de la organización terrorista.

Ya esta mañana se conoció que el presidente de Ciudadanos firmó el manifiesto "Por un fin de ETA sin impunidad", promovido por un grupo de intelectuales a través de change.org.

Rivera inició hoy en la capital argentina, donde se reunió con el jefe de Estado del país sudamericano, Mauricio Macri, una gira que le llevará también a Santiago de Chile, donde el jueves también tendrá un encuentro con el presidente chileno, Sebastián Piñera.