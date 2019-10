Rivera cree que "lo único bueno" de sacar a Franco del Valle es que Sánchez dejará de hablar de sus huesos

"Lo único bueno es que Sánchez dejará de hablar de los huesos de Franco, esa es la buena noticia", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha defendido que en 2019 lo importante es hablar del desempleo, las pensiones o la educación.

En este sentido, el líder del partido naranja considera que la prioridad de un gobierno no deben ser "los huesos de un dictador muerto hace 44 años". "A mí me da igual porque yo nací en democracia", ha manifestado, si bien ha asegurado que los dictadores no le gustan "ni vivos, ni muertos".

CONVERTIR EL VALLE DE LOS CAÍDOS EN UN CEMENTERIO NACIONAL

Al mismo tiempo, ha expresado su respeto "a quien estuviera en la Guardia Civil", a los millones de españoles que "sufrieron a Franco" y también a "mucha gente que pasó página". En cualquier caso, cree que el día histórico fue aquel en que se aprobó la Constitución: "El día en que nos dimos la mano y tiramos hacia delante".

Además, ha señalado que aunque algunos pretendan "disfrazar a la mitad de España de franquista", en realidad es "un país básicamente de demócratas" y, "por suerte, los nostálgicos del franquismo son cuatro".

Por otro lado, Rivera ha dicho que Ciudadanos era partidario de "convertir el Valle de los Caídos en un cementerio nacional" de "todos los españoles, no de la dictadura", y buscar para ello un consenso, "nunca contra la otra mitad de España ni sacándolo (a Franco) por decreto".