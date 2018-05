Rivera aboga por volver a aplicar el 155 al nuevo Govern e insta a Rajoy a impedir la votación de investidura

En declaraciones en el Congreso, ha defendido que "se puede volver a aplicar el 155 todo el tiempo que desee la mayoría reforzada que dice la Constitución". Un día después de que Puigdemont anunciara que Torra (Junts per Catalunya) será el nuevo candidato a la investidura, Rivera ha afirmado que "no se puede levantar el 155 si no se garantiza el cumplimiento de la Constitución, si no se acata el Estatut y si no se pide perdón a los catalanes, se pone fin al 'procés' y se respetan todos los derechos constitucionales".

En su opinión, Puigdemont ha designado a "alguien más radical que él" para estar al frente de la Generalitat, a "una persona xenófoba y radical que no respeta a la mayoría de los catalanes ni al pueblo español".

El líder de la formación naranja ha dicho que será Rajoy el que tendrá que dar explicaciones a los españoles si se niega a "aplicar el 155 más tiempo". "Espero que el Gobierno se guíe por el sentido común y por el bloque constitucionalista, y no por las prisas de Rajoy por los acuerdos con el PNV", ha manifestado.

Además, ha dicho al Ejecutivo que "todavía se puede impedir" la votación de investidura de Torra, en la que Puigdemont y Comín podrán participar delegando su voto porque la Mesa del Parlament se lo permitió. Lo que reclama Rivera es que el Gobierno recurra ante el Tribunal Constitucional ese voto delegado porque es el único que puede hacer que, tras la admisión a trámite del recurso, la decisión impugnada quede suspendida inmediatamente.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)