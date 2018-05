Rivera ve "ingenuo" confiar en el Govern de Torra y pide negociar cómo mantener el 155 en Cataluña

"Hay que sentarse a hablar de cómo aplicamos el 155 en Cataluña otra vez", ha dicho en una entrevista en COPE recogida por Europa Press en la que ha explicado que si bien para el Gobierno de Mariano Rajoy "esto ya es un gobierno en condiciones", él discrepa, pues sigue "teledirigido por Puigdemont".

"Nadie quisiera más que yo que fuese un gobierno en condiciones pero la primera en la frente: han dicho que van a querellarse contra el presidente del Gobierno. ¿Cuándo vamos a aprender que el adversario no es el socialista, el conservador o el liberal sino el separatista que quiere liquidar España?", ha planteado.

Rivera, que este miércoles ha visto cómo de nuevo la tienda de su madre amanecía con pintadas contra Ciudadanos, ha incidido en que "hay que hablar de cómo extender el 155 y garantizar un mínimo de convivencia".

"Si no, en manos de un presidente racista como Torra, en manos de una mayoría parlamentaria pero no social que pretende imponer sus ideas pero no dialogar y con una seguridad ciudadana de un cuerpo policial en manos de Torra, vaticino que lamentablemente, va a traer más lío todavía", ha asegurado.

PINTADAS EN LOS COMERCIOS

Asimismo, ha afirmado que "es muy duro lo que están viviendo los constitucionalistas en Cataluña" y ha pedido no abandonar a la población catalana. "Estoy harto de que tu familia, tu entorno, tus amigos, tu gente tenga que estar levantando una persiana pintada o que señalen a las familias de los jueces, de los fiscales, de los cargos públicos. No abandonemos a Cataluña en medio del follón este partidista porque lo que va a quedar para la Historia es si somos o no capaces de recuperar la convivencia", ha añadido.

Para Rivera, "lo que más duele" es que el debate está centrado en si prospera la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy o si éste aguanta en la Moncloa "tres o seis meses" mientras España "está en jaque".

En este contexto, ha defendido la convocatoria anticipada de elecciones y ha destacado que una vez se celebre, se deberían "unir fuerzas" y firmar "un pacto entre constitucionalistas para que ningún separatista saque tajada de la debilidad de un país".