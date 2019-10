Rivera ve constitucionalista el discurso de un mando de la Guardia Civil en Cataluña y no entiende el malestar de Mossos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que, en su opinión, el discurso ofrecido este miércoles por el general de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido, durante un acto en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) es "constitucionalista" y no entiende por qué incomodó a mandos de los Mossos d'Esquadra.

"¿Qué es lo que molestó exactamente del discurso? Yo no lo entiendo. Me parece que es un discurso constitucionalista de una persona que representa al Estado y que defiende mis libertades", ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En un acto en honor a la Patrona de la Guardia Civil, el general jefe de la VII Zona de este cuerpo en Cataluña, Pedro Garrido, reivindicó el papel de los agentes ante el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en la cimentación de la futura resolución del Tribunal Supremo sobre el juicio del proceso independentista catalán.

Asimismo, felicitó a los agentes por la detención de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que presuntamente poseían precursores de explosivos y advirtió de que seguirán combatiendo "sin tregua" a quienes busquen la independencia de Cataluña "siguiendo de una u otra manera la senda del terror".

A ALGUNOS LES MOLESTA LA GUARDIA CIVIL EN CATALUÑA

Las palabras de Garrido ofendieron a dirigentes de los Mossos y de la Consejería de Interior de la Generalitat, que abandonaron el acto. Cuando le han preguntado si le pareció oportuno el discurso, el presidente de Cs ha dicho: "No sé si fue oportuno, pero a mí no me molesta nada".

A su juicio, es "alucinante" que "haya que pedir perdón porque una fuerza de seguridad del Estado tenga presencia en Cataluña", y ha recordado la resolución aprobada recientemente por el Parlamento catalán donde se pedía la salida de la Guardia Civil de esta comunidad.

"No quieren guardias civiles porque detienen a los comandos separatistas que tienen explosivos, porque entran en las sedes de Convergència cuando les pillan con el 3%, por eso les molesta la Guardia Civil", ha señalado en alusión a los casos de corrupción de la antigua CDC.

En este sentido, Rivera ha afirmado que a él le "enorgullece" que el Instituto Armado "haga su trabajo" y no le molesta la presencia de esta ni de ninguna otra fuerza del Estado en Cataluña.