Rivera a Montero: No voy a apoyar los Presupuestos como tampoco iré a la luna

El líder de Cs, Albert Rivera, ha replicado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que su partido no va a apoyar los Presupuestos: "en principio no tengo pensado ir a la luna. No lo descarto, pero como hoy no voy a ir a la luna, no voy a apoyar los Presupuestos de Sánchez".

Esta ha sido su respuesta a la ministra, que hace dos días dijo que no cerraba la puerta a que Cs respaldara al final las cuentas públicas, dejando así claro Rivera que Pedro Sánchez "está en la luna si se piensa que Cs va a respaldar unos PGE pactados en la cárcel con Junqueras y que suben los impuestos".

No es la política de Cs, "ni por el fondo ni por la forma" ha subrayado durante un desayuno informativo en el foro Nueva Economía.

Por si el partido naranja no tuviera suficientes motivos, ha dicho, además no van a colaborar en mantener una legislatura que está agotada y, por tanto votarán en contra "con las dos manos".

Rivera ha cargado también contra el presidente del Gobierno por los ocho reales decretos ley que se someten hoy a votación en un pleno extraordinario en el Congreso y ha señalado que Cs tiene una propuesta para limitar su utilización y que solo se recurra a esta medida en casos excepcionales y no como norma.

"Decretazos de un gobierno en minoría" y condicionado por separatistas y populistas, ha insistido al calificar de "anacrónico" la utilización que se hace en algunos casos de los decretos.