Rivera exige que PP aclare si el marido de Cospedal obstaculizó la Gürtel

El líder de Cs, Albert Rivera, ha exigido al PP que "al menos" aclare si es cierto o no que Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, pudo poner obstáculos a la investigación de la Gürtel.

Rivera, en una rueda de prensa después de la reunión de la Ejecutiva permanente, se ha referido a las grabaciones que publica hoy Moncloa.com y que atribuye a una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo e Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP, en las que tratan -según este medio- de movimientos en la investigación del caso Gürtel.

Quiere Rivera, por tanto, que la dirección del PP aclare si esas grabaciones tienen o no validez y si "se puede comprometer" con que lo que allí se dice "no es cierto" y que no se han dado pasos para dificultar la investigación de la trama Gürtel.

Cree Rivera que en política, cuando hay sospechas sobre determinados comportamientos, es legítimo exigir explicaciones.