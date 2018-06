Rivera dice que PP y PSOE rechazan un umbral del 3% para entrar en Congreso porque no podrían pactar con nacionalistas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que seguramente el PP y PSOE no ven bien la propuesta de la formación naranja de exigir al menos el 3% de los votos a nivel nacional para que una fuerza política entre en el Congreso porque eso implicaría que los partidos nacionalistas no estarían representados y, por tanto, no podrían seguir pactando con ellos.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rivera ha insistido en la idea que expuso el sábado pasado de establecer ese umbral mínimo de votos. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) ya exige alcanzar el 3% de los votos en la circunscripción donde se presente la candidatura --la provincia--, pero Cs quiere aplicarlo también en el ámbito nacional.

En su opinión, para tener representación en el Congreso hay que defender "el interés general, no solo el local", y por eso no está de acuerdo con que "partidos como el PNV, Bildu o ERC, con menos de un 3% de los votos y algunos con menos del 1%, estén tomando todas las decisiones principales sobre los Presupuestos o sobre cambios de gobierno".

Refiriéndose concretamente a Bildu, ha señalado que sus propios dirigentes reconocen que "su único interés es liquidar la democracia española". Pese a ello, ha añadido, la legislación electoral española es "más generosa y democrática" que la de otros países y permite que los partidos separatistas concurran a los comicios generales y tengan representación en las Cámaras.

Respecto a la propuesta sobre el umbral del 3%, Rivera considera que actualmente hay dos intereses contrapuestos: el del "bipartidismo que quiere seguir apoyándose en los nacionalistas", y el de "la sociedad española que se da cuenta de que muchas decisiones que afectan a su vida las toman diputados que no tienen ningún interés por España".

"No sé si los españoles estamos muy interesados en que Bildu lo tenga más fácil para entrar en el Congreso", ha concluido.

EL BIPARTIDISMO INTENTARÁ MANTENER LA LEY ELECTORAL

Según ha explicado, Ciudadanos planteaba en su programa un sistema electoral similar al que tiene Alemania y que en Congreso esté representado "el interés nacional" y en el Senado se defiendan "los intereses territoriales", los de las comunidades autónomas.

Sobre las reuniones que Cs mantuvo hace varios meses con PP, PSOE y Podemos para hablar de la reforma electoral, ha dicho que en aquel momento su partido no llegó a defender su modelo ni la barrera del 3% de los votos porque, pese al "acercamiento" con Podemos, se encontraron con "el muro rojo y azul".

En este sentido, ha indicado que el PP y el PSOE no quieren modificar la LOREG y tampoco quieren reformar la Fiscalía o tocar la Constitución para suprimir los aforamientos políticos y reformar el Senado. "El bipartidismo públicamente va a fingir que vuelve a contraponer ideas, pero en privado, en los despachos, van a pactar este tipo de medidas", ha añadido.

AVISA A SÁNCHEZ DE QUE GOBERNAR NO ES "HACER GESTOS"

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha vuelto a insistir en que "hay muchos españoles esperando ir a votar cuanto antes" para "elegir a su presidente en las urnas", de las que debería salir "un Gobierno fuerte y sin hipotecas" con Podemos y con los partidos nacionalistas e independentistas.

"Ahora hay un Gobierno sin mayoría que depende de Pablo Iglesias, que parece que se ha reunido en secreto con (el presidente) Pedro Sánchez para tramar la legislatura, y de los partidos que han dado un golpe separatista en Cataluña", ha lamentado, acusando también al secretario general del PSOE de llegar a La Moncloa "por la puerta de atrás, sin pasar por las urnas".

Además, Rivera ha señalado que, al no disponer de una mayoría parlamentaria que lo respalde, el Ejecutivo de Sánchez tomará medidas "cosméticas" pero no podrá hacer reformas de calado en ámbitos como la educación, la Justicia o el mercado laboral. "Gobernar no es hacer gestos, es tomar decisiones y reformar", ha subrayado.