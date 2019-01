Rivera subraya que las medidas que el PP ha firmado con Vox no serán vinculantes para el Gobierno de Andalucía

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado que las 37 medidas que el PP y Vox pactaron este miércoles para que el partido de Santiago Abascal apoye la investidura del 'popular' Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía no serán vinculantes para el futuro Gobierno de coalición de PP y Cs.

"Es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios que no vincula al Gobierno de Andalucía", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press. "Nosotros no hemos firmado ese acuerdo, ni hemos hecho ninguna reunión, ni nos hemos comprometido", ha añadido en referencia a Vox.

Así, ha señalado que "las únicas" medidas que comprometerán al Ejecutivo andaluz son "las pactadas entre Ciudadanos y el PP" y que "lo que hayan firmado otros grupos parlamentarios tendrán que defenderlo en la Cámara".

Rivera, que no ha querido comentar en detalle los puntos de los que consta el documento del PP y Vox, ha dicho que ante las leyes o las enmiendas que planteen luego los distintos partidos en el Parlamento andaluz, Cs estará dispuesto a debatirlas si le parecen "razonables". Y "si traen una ley que no nos gusta, votaremos que no con las dos manos", ha afirmado.

NO ELIMINAR AYUDAS A MUJERES MALTRATADAS

Si, por ejemplo, Vox hace una propuesta "para ir en contra de los derechos LGTBI o de la igualdad entre hombres y mujeres, nos tendrá enfrente, porque yo al siglo XX no quiero volver, quiero estar en el siglo XXI", ha advertido, asegurando que Ciudadanos va a aplicar en todas las comunidades autónomas las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Entre las propuestas que Vox planteó inicialmente para apoyar la investidura de Moreno, se incluían la derogación de la Ley andaluza de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género y de la Ley para Garantizar los Derechos, la Igualdad de Trato y la No Discriminación de las Personas LGTBI y sus Familiares. Sin embargo, estas medidas no aparecen en el acuerdo suscrito con el PP.

El presidente de Ciudadanos considera que "las leyes se pueden enmendar, pero lo que no se puede hacer es quitar todas las medidas de esas leyes" o derogarlas. Concretamente, ha manifestado que Cs no va a permitir que se quite "ni un céntimo" de "ayudas a las mujeres maltratadas".

Asimismo, ha afirmado que su partido va a seguir defendiendo los derechos del colectivo LGTBI. "Este país ha avanzado mucho y Vox está proponiendo dar un paso atrás en las libertades civiles", ha criticado.

"INCREMENTAR LA PROTECCIÓN" A LAS PERSONAS LGTBI QUE SUFRAN MALTRATO

Sobre la idea de Vox de que la legislación contra la violencia machista discrimina al hombre frente a la mujer desde el punto de vista penal, Rivera ha recordado que cualquier modificación del Código Penal se tendría que hacer en el Congreso, no en el Parlamento de Andalucía.

Además, ha dicho ser partidario de "incrementar la protección" a las personas del colectivo LGTBI "cuando hay violencia" en el ámbito de la pareja y ha aclarado que eso no significa "quitar la pena ni modificar la pena a la baja para el resto", en alusión a los delitos de violencia de género. En su programa para las elecciones generales de 2015, Cs abogaba por "acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo".

Rivera también se ha mostrado a favor de mejorar la transparencia y controlar mejor las subvenciones que reciben las organizaciones que combaten la violencia machista o atienden a víctimas, pero ha insistido en que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no debe ser cuestionado y que hay que aplicar las medidas de protección a las mujeres maltratadas.

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por otro lado, ha censurado que Vox se refiera en Andalucía a cuestiones relacionadas con la Ley de Extranjería, ya que esta no entra dentro de las competencias autonómicas, y ha desdeñado la propuesta de celebrar el Día de Andalucía el 2 de enero en conmemoración de la culminación de la Reconquista.

En cuanto a la derogación de la Ley de Memoria Democrática y su sustitución por una Ley de Concordia, una de las cuestiones recogidas en el acuerdo entre el PP y Vox, el líder de la formación naranja ha indicado que la analizarán cuando la planteen en el Parlamento y que, a su juicio, la ley debería "tener un componente no de guerracivilismo, sino de reconciliación".