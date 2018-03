Rivera dice que si el PP "rectifica" y asume sus exigencias habrá PGE: "si cumple habrá presupuestos, si incumple no"

Así lo ha indicado Rivera a los medios de comunicación en Valencia, en donde ha pedido al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy que "deje de preocuparse por Cs y las encuestas" y lo haga "por España y cumplir los pactos de investidura".

"Si el partido de gobierno se preocupa por gobernar en vez de por su partido o las encuestas, nosotros apoyaremos los presupuestos si incluyen una bajada del IRPF, equiparación salarial entre policías y Guardias Civiles, permisos de paternidad, apoyo a los padres que quieren llevar a sus hijos a las guarderías o una bajada del IRPF a los pensionistas que menos tienen", ha puntualizado.

Ha manifestado que espera que "Rajoy se ponga el sombrero de presidente del gobierno y no el de presidente del PP y se deje de obsesionar con Cs y las encuesta y entienda que hay que entenderse y no vale el enfrentamiento". Si es así, ha apostillado, su formación será "un partido responsable" y "si el partido de gobierno cumple, habrá presupuestos". "Si el PP sigue incumpliendo no habrá", ha advertido.

Insistido por si ahora se está "más cerca" de poder aprobar las cuentas, el líder de la formación naranja ha recordado que por el momento existe un preacuerdo con el PP, firmado en septiembre, por 8.300 millones de euros y que incluye "bajada de impuestos, equiparación salarial y más permisos paternidad". "Si el PP rectifica y asume las exigencias para la clase media que ha pedido Cs, entonces habrá presupuestos, pero si incumple no habrá", ha insistido.

Asimismo, ha pedido al PP que cumpla con el pacto anticorrupción que apunta a que los imputados por corrupción abandonan el escaño. "Que El PP tenga 890 imputados es un problema y lo que hay que hacer es cumplir el pacto anticorrupción", ha señalado para lamentar que este jueves el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa de la presunta caja 'b' del PP, José de la Mata, acordara investigar las acusaciones formuladas contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el juicio de la trama Gürtel relativo a la presunta financiación ilegal del PPCV.

"Ayer mismo el señor Camps volvía a estar en la causa de la caja B y eso demuestra que el PP es un partido que arrastra los pies en la corrupción. Espero que no ponga en jaque los presupuestos y el Gobierno en vez de preocuparse por Cs y las encuestas, lo haga por España y cumplir los pactos de investidura", ha zanjado.