Rivera dice al PSC que no basta con manifestarse el domingo en Barcelona y que debe "rectificar" ante el nacionalismo

El presidente de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha celebrado que el PSOE y el PSC asistan a la manifestación contra el proceso independentista convocada para el próximo domingo en Barcelona, pero les ha pedido que, además, "rectifiquen de verdad" su posición ante el nacionalismo.

"Me parece muy bien que se sumen, pero es importante que también se sumen a censurar a (Quim) Torra en el Parlament" y que "tampoco pidan indultos" para los presos separatistas, ha subrayado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Rivera ve necesario que el PSC "rectifique, pero que rectifique de verdad, para aplicar la Constitución y defender la ley y la convivencia" en Cataluña, para lo cual cree que debería dejar de ser un "aliado" de los partidos independentistas y acercarse al PP y a Cs.

EL PSC ES "NACIONALISTA"

En su opinión, el PSC "es un partido nacionalista" porque ha "asumido las tesis de los nacionalistas, cree que Cataluña es una nación" y su líder, Miquel Iceta, "defendió durante mucho tiempo el referéndum de independencia".

Además, ha señalado que aunque ahora el PSOE y el PSC vayan a participar en la manifestación del próximo domingo, organizada por Societat Civil Catalana (SCC), no estuvieron en la concentración del 8 de octubre de 2017, tras el referéndum del 1 de octubre y antes de la declaración unilateral de independencia.

El máximo dirigente del PSC en aquella concentración fue el secretario de Organización del partido, Salvador Illa, pero dijo que estaba allí como "un ciudadano más". Posteriormente, el 29 de octubre, el PSC se sumó, con Iceta al frente, a la manifestación del 29 de octubre, convocada por SCC.

NO EXISTE EL "DERECHO A ROMPER ESPAÑA"

Por otro lado, sobre la propuesta de resolución de los partidos independentistas para hablar del derecho de autodeterminación en el Parlament, el presidente de Ciudadanos ha dicho que la Constitución no recoge "el derecho a romper España".

En cualquier caso, lo que le preocupa es que, ante el "desafío separatista", otros partidos no actúen para defender la Carta Magna, y ha vuelto a reclamar que se aplique el artículo 155 de la Constitución para cesar al "tirano" Quim Torra como presidente de la Generalitat.

"Es lo que tiene que hacer un presidente decente y digno, no mirar hacia otro lado", ha afirmado, instando al Gobierno de Pedro Sánchez a "proteger" a todos los catalanes.

También ha reclamado que el Ejecutivo central recupere las competencias en materia penitenciaria que para evitar que la Generalitat permita a los presos independentistas salir de la cárcel en "tres o cuatro meses".

EL ÉXITO PARA CIUDADANOS SERÍA ACABAR CON EL BLOQUEO

Respecto a las elecciones generales del 10 de noviembre, Rivera ha dicho que el "gran riesgo" para Ciudadanos es que "el votante de centro y liberal y las clases medias", que están "hartos de votar", esta vez decidan no hacerlo.

"Pido los ciudadanos que nos votaron el 28 de abril" que "no se queden en casa", porque si los "moderados" no votan, "los extremos ganan, el bipartidismo no tendrá una agenda de reformas y los nacionalistas volverán a tener la llave de nuestro país", ha advertido.

El presidente de la formación naranja ha dicho que lo que él consideraría un "éxito" para Cs es poder "desbloquear" la situación política y obtener para ello "un buen número de diputados", así como impulsar las reformas necesarias y "defender la unidad de España y la igualdad en Cataluña".