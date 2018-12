Rivera tiende la mano a votantes del PSOE-A y del PP que están "cansados" de "la corrupción y del conformismo"

Así lo ha trasladado en el acto de cierre de campaña en el Parque de los Príncipes, en Sevilla, junto a la portavoz nacional, Inés Arrimadas; el portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, y el cabeza de lista por Málaga, Javier Imbroda, y unos 2.000 militantes y simpatizantes que disfrutaron desde las 18,30 horas de los conciertos de Hermanos Domínguez y de Calle Botica.

"Tendemos la mano a muchos andaluces que votaron muchos años al PSOE, pero se han cansado porque no les han tomado en serio", ha apuntado Rivera recibido con gritos de 'presidente, presidente', quien también ha acogido a los que votaron al PP y "están hartos de perder". "El PP es una colección de derrotas ¿De verdad queréis votar a quienpierde escaños o a quien los gana?", ha preguntado a los asistentes.

En este sentido, se ha mostrado seguro de que van a llegar a Ciudadanos "muchos votantes del PSOE que no compran las ocurrencias de Pedro Sánchez --presidente socialista del Gobierno-- ni como Susana Díaz --presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección-- tapa la corrupción".

Así las cosas, Rivera ha propuesto Ciudadanos como "un proyecto que va a sumar gente moderada y razonable", que va a "reconstruir el mapa político desde el centro" porque, a su juicio, el centro es necesario".

"Ciudadanos es el único partido que dice que ha roto con la separación entre izquierda y derecha. Hemos superado las disputas entre los españoles", ha asegurado el líder de la formación naranja, que ha hecho hincapié en que "el siglo XXI exige nuevas preguntas yrespuestas".

DOCE AÑOS DE HISTORIA

Tras reconocer que los médicos lo han retenido por una lesión jugando al tenis lo que le ha obligado a reprogramar su presencia en la campaña electoral andaluza y dar las gracias a "todos los que han hecho que Ciudadanos esté aquí", el líder de la formación naranja ha defendido los doce años de historia del partido. "Si no hubieran empezado algunos pocos valientes hace doce años no tendríamos ahora instrumentos contra el bipartidismo y me siento orgulloso de ser el presidente de este partido".

Rivera, que ha apuntado que están "tranquilos" de cara a las elecciones de este domingo porque "los deberes están hechos" y "cuando hubo que plantarse lo hicimos" --en referencia a la ruptura del acuerdo con el PSOE-A, ha asegurado que Cs va a "ganar, sumar y tener mayoría" porque es "un partido ambicioso".

En este sentido, ha insistido en que el partido naranja va a "crecer seguro", quiere darle "la vuelta a la tortilla" y ha llamado a elegir entre el modelo de "Andalucía del PSOE y Podemos" con subida de impuestos, que no reforma la educación, con listas de espera y pendientes de los juzgados; u "otra Andalucía que baja impuestos a la clase media, que sitúa la educación como una prioridad y que atrae a empresas e inversiones".

Así, ha llamado a "no arrepentirse" en la noche electoral "por un puñado de votos" porque "un solo escaño puede cambiar el futuro de vuestros hijos", toda vez que ha reclamado "vivir un sueño" cuando se recuentes los votos en las elecciones andaluzas y "no una pesadilla".

PROYECTO NACIONAL

Rivera que ha defendido el derecho de los andaluces de "vivir en una Andalucía diferente" ha hecho hincapié en alcanzar a nivel nacional un proyecto que sea "rentable para Andalucía", en el que se trabaje por "la regeneración democrática, la unión y la igualdad, la reforma de la educación y una economía potente".

Al hilo de esto, ha pedido a los andaluces que voten por un proyecto nacional que va a acabar con los aforamientos y la corrupción frente a "la película policíaca" que representan el PSOE y el PP. De igual manera, ha reclamado decirle 'basta' al 'sanchismo', que ha ironizado aglutina a "lo mejor de cada casa".

"Un buen revés en Andalucía, le llevará a convocar elecciones pronto y sacarlo de la Moncloa", ha apoyado Rivera, quien ha hecho hincapié en que los andaluces voten estedomingo pensando "en una candidatura que tiene detrás un proyecto de país". "Tenemos el proyecto de la próxima década para España", ha subrayado.

Así, ha propuesto que haya una "conjura" en Sevilla para dar la vuelta el domingo y concentrar el voto en Ciudadanos. "Si hay un voto más, Ciudadanos va a presentarse a la investidura y los demás que nos apoyen", ha instado Rivera, quien ha señalado que "ahora" les toca a ellos.

"Ahora nos toca a nosotros. Si podemos liderar, ¿el PP no nos va apoyar? Si presentamos una candidatura a la Presidencia no le va a quedar más remedio", ha asegurado.