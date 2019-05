Rivera augura que el PSOE, Podemos y los independentistas meterán como "caballo de Troya" el debate sobre un referéndum

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este miércoles de que, en esta legislatura, el PSOE, Unidas Podemos y los partidos independentistas introducirán como "caballo de Troya" el debate sobre el derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum en Cataluña.

En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, Rivera ha señalado que el PSOE defiende una "nación de naciones", mientras que Cs sostiene que España es "una nación de ciudadanos libres e iguales" y que "los territorios no tienen derechos".

"Eso es lo que hay que defender, porque el día que quiebre eso, más allá de que declaren la independencia o no, España no será lo que hoy conocemos como una nación. Será otra cosa, será una confederación, un acuerdo entre territorios, y yo no quiero vivir en un país donde existan diferencias entre territorios", ha manifestado.

Desde su punto de vista, esa es "la batalla ideológica que va a plantear el separatismo". "La autodeterminación y el referéndum es el caballo de Troya que van a meternos en cada debate en esta legislatura", ha avisado.

El líder de la formación naranja ha indicado que "el referéndum es el lugar común de Podemos y de los separatistas" y también "de (Miquel) Iceta, Odón Elorza" y otros socialistas. Todos ellos juntos "suman muchos escaños" y "van a meter ese caballo de Troya permanente", ha insistido.

NO DAR MÁS COMPETENCIAS A CATALUÑA

Asimismo, ha criticado que el PSOE se remitiera en su programa de las últimas elecciones generales a la Declaración de Barcelona que el PSOE pactó con el PSC en 2017. En este documento, el planteamiento era avanzar hasta reconocer plenamente el carácter plurinacional de España y recuperar uno de los puntos del Estatuto de Autonomía de Cataluña que fueron anulados por el Tribunal Constitucional, la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña.

Según Rivera, esto supone que quieren "darle los jueces a (Quim) Torra", el presidente de la Generalitat. "Me pregunto qué más competencias les podemos dar, si con las que tenían dieron un golpe de Estado", ha dicho sobre el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia de 2017.

En su opinión, no hay que dar más competencias a las autoridades catalanas, sino "vigilar las que tienen hasta que sean leales con la Constitución".

En este contexto, el presidente de Cs ha afirmado que el PSC y su líder, Miquel Iceta, "han engullido al PSOE", que ha acabado asumiendo "toda la tesis territorial" de su partido hermano. Los socialistas catalanes se han convertido en "los ideólogos del sanchismo", ha agregado.

ERC SE ABSTENDRÁ PARA QUE GOBIERNE SÁNCHEZ

Por otro lado, Rivera ha reiterado que en España "va a haber un Gobierno PSOE-Podemos", está por ver "si con ministros o sin ministros" de la formación morada, aunque a Pedro Sánchez "le falta la abstención o el apoyo de los nacionalistas" para poder ser investido presidente.

A su juicio, el PNV "seguramente" votará a favor y además habrá "alguna abstención, como mínimo de ERC, en la votación de investidura. Los diputados del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Coalición Canaria, PRC y Compromís suman 175, quedándose a solo un escaño de la mayoría absoluta.

Rivera considera que Sánchez está "escondiendo" el acuerdo con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y que la "primera reunión de negociación de Gobierno" la celebrarán después de las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo.

CONVERSACIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y JUNQUERAS

Por último, el líder de Ciudadanos se ha referido a la breve conversación que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, acusado en el juicio del proceso independentista, mantuvo con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Congreso este viernes, tras acercarse a su escaño.

Según fuentes presenciales, Sánchez le preguntó cómo estaba y Junqueras le contestó diciendo "tenemos que hablar". Además, según Moncloa, el presidente dijo al político independentista "no te preocupes", pero no como respuesta a una invitación a charlar, sino después de que Junqueras se excusara por no darle la mano por si esto podía incomodarle.

Rivera cree que la frase "tenemos que hablar" es "muy siciliana" y en este caso el líder de ERC la dijo con una intención concreta: "Tú necesitas mis escaños y yo quiero indulto si me condenan, y quiero un referéndum a medio plazo, privilegios para Cataluña y seguir mandando sobre el resto de españoles a pesar de querer romper España".

Tras acusar al PP y el PSOE de haber "cedido" ante el nacionalismo durante 40 años, ha afirmado que la estrategia del "apaciguamiento" y de "darles más competencias y más dinero" no ha funcionado.

Ahora toca "defender una nación de ciudadanos libres e iguales" y no permitir que los gobernantes separatistas "hagan con el dinero público lo que les da la gana", ya sea con la televisión pública catalana, con la educación o con los Mossos d'Esquadra, ha recalcado.