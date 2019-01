Rivera afea que el PSOE no asuma que es el gobierno saliente y haga escraches

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado hoy que el PSOE "no asume que es el gobierno saliente" en Andalucía y que intente impedir el gobierno "constitucionalista" de su formación y el PP "con escraches y fletando autobuses" ante el Parlamento andaluz, algo "muy rancio".

Rivera, que ha participado hoy en un encuentro organizado por la Cadena Ser en Málaga, ha manifestado que Andalucía "no es del PSOE, es de los andaluces", por lo que ha pedido al gobierno en funciones que "haga un traspaso de poderes limpio" y que "no haga trampas" ni tenga "miedo a la auditoría" porque "si lo ha hecho todo bien no va a pasar nada".

"A lo mejor lo que pasa es que algunos están preparando su coartada para cuando les llegue la auditoría o empecemos a desmantelar una administración paralela o a hacer políticas reformistas", ha referido.

Ha admitido que le gustaría ver al partido que ha gobernado 37 años la comunidad andaluza "deseando suerte" al gobierno entrante y ha demandado que "acepte la derrota" y les dejen "trabajar".

Ha sostenido que el PSOE andaluz "tenía una lógica más o menos constitucionalista", pero su abandono y convertir a Ciudadanos o PP en adversarios es "un error", y ha recordado que no quiso negociar "ni siquiera la composición de una mesa institucional".

Ante la nueva etapa de gobierno en Andalucía, el líder de la formación naranja ha pedido "serenidad y juego limpio", y ha advertido de que "habrá que llegar a acuerdos en muchas cosas por mucho que pataleen, griten o hagan escraches" porque sus votantes "van a pedir alguna de esas leyes" que propondrán para su aprobación.

Por ello, ha vaticinado que "cuando pasen los meses, estos escraches van a ser un poco absurdos" porque la sociedad demanda reformas como las planteadas y porque "no se paga la hipoteca ni se llena el depósito de gasolina con escraches", ha ironizado.

A su juicio, la posición de los socialistas se debe a que "el sanchismo se ha apoderado del PSOE andaluz" porque "no tuvieron el coraje de desmarcarse en campaña, de decir que Andalucía no puede ir de la mano de los que quieren romper España", y ahora "en vez de asumir el error político" de no haberlo hecho, "intentan obstaculizar".

El líder de Ciudadanos ha destacado la "novedad" que supone que dos partidos nacionales asuman "en igualdad" un gobierno en coalición: "eso es Europa", ha asegurado, y ha argumentado que no pueden dejar que "los populismos marquen la agenda desde el sectarismo.

En cuanto a la posibilidad de que el escenario andaluz se traslade a otras regiones españolas, Rivera ha dicho que "no le gusta hablar de banco de pruebas" y ha opinado que el mayo u octubre de 2020 pueden ser distintos.

Ha insistido en que el acuerdo con el PP le compromete a las 90 medidas incluidas, pero no tiene "obligación" de apoyar leyes en el Parlamento que no se incluyan en el ideario de Ciudadanos.