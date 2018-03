Rivera pide al PSOE que recapacite y espere a que el Constitucional resuelva

El presidente del Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al PSOE que "reflexione" y "recapacite" y que antes de derogar la prisión permanente revisable espere a que el Tribunal Constitucional resuelva sobre el recurso que los propios socialistas plantearon.

Rivera se ha referido, durante su visita a las Fallas de València, al tenso debate de este jueves en el Congreso, donde ha criticado la actitud del portavoz socialista por acusar a las víctimas de actuar por venganza, y por no apoyar las enmiendas del Ciudadanos y el PP para frenar la derogación de la prisión permanente revisable.

"Hasta que no convenzamos al PSOE no podremos cambiar esto", ha afirmado Rivera, quien ha dicho que le consta que hay "militantes, votantes e incluso dirigentes" socialistas que preferirían haberse abstenido y que hubieran prosperado las enmiendas de Ciudadanos y el PP.

Ha lamentado que finalmente la dirección del PSOE decidiera "lo contrario" y ha pedido a ese partido "que recapacite" y espere a que resuelva el Constitucional.

"Si el Tribunal resuelve que es constitucional seguirá vigente y si no, habrá que adaptarlo, pero me parece que derogar en caliente y mantener una posición que ni siquiera une a los votantes del PSOE no fue lo más sensato", ha manifestado.

El líder de Ciudadanos ha considerado que la actitud del PSOE en el debate "no fue justa" porque, a su juicio, "las víctimas han demostrado sentido de justicia y no venganza".

"Es muy fácil hablar cuando a uno no le pasan cosas de éstas. Lo difícil es que te pase una cosa de éstas y tener la cabeza fría para pedir justicia y no venganza", ha señalado, y ha considerado que el debate sobre la prisión permanente es "legítimo pero tenía que haber sido mucho más sereno".

En su opinión, "el único portavoz que respetó a los que están a favor de derogar, a los que no y a las víctimas" fue el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, mientras que el PP y el PSOE se dedicaron a tirarse "los platos a la cabeza en un debate poco respetuoso".

"Sentí bastante bochorno al escuchar al portavoz del PSOE decir que las víctimas sentían rencor y enfrentamiento", ha reconocido, y ha señalado que los padres de los menores asesinados "lo único que piden es que se haga justicia" y que "el tercer grado o la reincidencia, que es el problema que tiene el sistema español, se corrija".

Para Rivera, "toca hacer un debate sereno de nuestro sistema penal y hay que reconocer que hay agujeros en el Código Penal, como la reincidencia, que hay que corregir", y aunque ha reconocido que son casos excepcionales, es necesario "atajarlos y los legisladores estamos obligados a debatir con serenidad", ha dicho.