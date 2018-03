Rivera critica al PSOE por "acusar de venganza" a las familias de las víctimas en el debate sobre la prisión permanente

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado al portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Juan Carlos Campo, porque, a su modo de ver, ha "acusado de rabia y venganza" a las familias de las víctimas de crímenes graves en el debate en el Pleno del Congreso sobre la prisión permanente revisable.

"Las familias de las víctimas son el ejemplo a seguir, han demostrado serenidad" y han pedido "justicia, no venganza, como algunos piensan equivocadamente", ha declarado Rivera a los periodistas al término del Pleno, donde se han rechazado las enmiendas de totalidad que el PP y Cs habían presentado a la proposición de ley del PNV que busca derogar esa pena instaurada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, cuando tenía mayoría absoluta.

El líder de la formación naranja ha pedido personalmente a las familias de las víctimas --algunas de las cuales estaban presentes en la tribuna de invitados-- que "no se queden" con el "espectáculo" al que han asistido este jueves en el hemiciclo, que "no ha estado a la altura de lo que el debate merecía".

"Creo que algunos portavoces parlamentarios se han equivocado, especialmente el PSOE, acusando a las víctimas de rabia y de venganza. Creo que es un error, nadie puede juzgar a quien le quitan un hijo", ha manifestado.

A su juicio, el diputado socialista Juan Carlos Campo "no ha estado afortunado", sobre todo al "comparar a las víctimas del terrorismo con el pequeño Gabriel", el niño que desapareció en la provincia de Almería y cuyo cadáver fue hallado el pasado domingo en el maletero de la pareja de su padre.

"Ha estado absolutamente fuera de lugar", ha concluido sobre la intervención de Campo, que dijo en el debate: "Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA y con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel".

Mientras que el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, fue "educado", respetó las posiciones de los demás grupos y pidió al PSOE una "reflexión", "otros se han enzarzado en una batalla que nos ha recordado al viejo bipartidismo en un tema muy serio y muy sensible y que creo que no representa el sentir mayoritario ni de los votantes de los partidos ni de la sociedad española", ha afirmado.

EL PROBLEMA ES LA REINCIDENCIA

Rivera también ha arremetido contra el PSOE por votar en contra la enmienda de Cs, que, sin eliminar la prisión permanente revisable, planteaba un endurecimiento del acceso a los permisos penitenciarios y al tercer grado para los condenados por delitos especialmente graves. Tras señalar que "el problema principal es la reincidencia" por parte de algunos violadores y asesinos, ha abogado por el cumplimiento efectivo de las penas y ha añadido: "Tenemos que salvar vidas futuras".

El presidente de Ciudadanos ha lamentado que, al haber sido tumbadas la enmienda de su partido y la del PP, lo que se vaya a tramitar en el Congreso sea la "derogación en caliente" de la prisión permanente revisable, como planteaba el PNV, sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que el PSOE y otros partidos de la oposición interpusieron en 2015 contra esa medida punitiva.

"Nosotros defendemos que no se derogue hasta que haya resolución del Constitucional, nos parece de sentido común y ese era el punto de consenso", ha insistido. En este contexto, ha indicado que si finalmente se suprime ese castigo del Código Penal, el alto tribunal ya no se pronunciará sobre esta cuestión y entonces no se sabrá si es constitucional o no.

Rivera considera que los socialistas tienen una posición "incoherente" porque dentro del partido "no hay unanimidad". "Me consta que hay muchos votantes, militantes e incluso dirigentes del PSOE que no están de acuerdo con no haber frenado esa derogación", ha agregado.

POSTURA DE CIUDADANOS SOBRE LA PRISIÓN PERMANENTE

Cuando le han preguntado si Ciudadanos ha cambiado de postura sobre la prisión permanente revisable --ya que el pasado octubre la diputada Patricia Reyes la describió como "populismo punitivo" en la tribuna del Congreso--, Rivera ha respondido que entiende que "los rivales tienen que utilizar sus argumentos".

En la toma en consideración de la iniciativa del PNV "nos abstuvimos porque creíamos que se tenía que debatir el tercer grado", ha explicado, añadiendo que Cs tenía "dudas sobre la constitucionalidad" de esa pena y las sigue teniendo.