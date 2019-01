Rivera: "Puigdemont es muy grande. No entiendo su lógica"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha admitido este martes que se queda sin palabras ante las actuaciones del expresidente catalán Carles Puigdemont y que no entiende su "lógica" de recurrir ante un tribunal español cuando es un fugado de la justicia española: "La verdad es que es muy grande".

"Ya no sé qué opinar. Si le dijera lo que pienso, le iba a dar un buen titular. No lo digo, porque me caliento", ha respondido Rivera al ser preguntado en un desayuno informativo por el recurso de amparo presentado por Puigdemont ante el Tribunal Constitucional contra la Mesa del Parlament.

El líder de Cs ha considerado "surrealista" la actitud de Puigdemont y le ha pedido que regrese a España y "dé la cara como sus compañeros", porque "si uno está dispuesto a cometer delitos, deberá estar dispuesto a dar la cara ante los tribunales".

Y se ha dirigido expresamente al expresidente de Cataluña: "Puigdemont, si nos está viendo y escuchando, vuelva a España. Tranquilo, son jueces, aquí se juzga a la gente en democracia y si no ha cometido delitos, no tiene por qué temer"

En su opinión, si decide continuar fuera de España es que "a lo mejor al final ellos mismos saben que han dado un golpe de Estado y que no pueden volver".