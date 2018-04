Rivera exige a Rajoy que proponga un sustituto para Cifuentes en los próximos días o "habrá cambio de gobierno"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido este martes al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que "en los próximos días" proponga un candidato del PP que pueda sustituir a Cristina Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ejerza como "presidente interino" hasta que finalice la legislatura.

En su intervención ante los diputados de Ciudadanos en el Congreso, Rivera ha subrayado que, como consecuencia de la polémica sobre el máster universitario supuestamente falsificado de la presidenta autonómica, esta "no puede continuar ni un minuto más" en el cargo.

Considera que Cifuentes "se ha escapado de dar explicaciones" y ha "obstaculizado" la comisión de investigación que Cs quería crear en la Asamblea De Madrid, por lo que en este momento, la decisión sobre su continuidad o su dimisión "está en manos del señor Rajoy".

SEGUIR EL EJEMPLO DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ Y PILAR BARREIRO

El líder de la formación naranja ha pedido al presidente del Gobierno que "haga lo mismo que tuvo que hacer en Murcia" con Pedro Antonio Sánchez, porque en Madrid ya "sabe todo el mundo cómo tiene que acabar la película". Al estar investigado por delitos de corrupción, el presidente de la Región acabó dimitiendo y fue relevado por el diputado 'popular' Fernando López Miras para evitar que la oposición, incluido Cs, pudiese tumbar al Gobierno del PP con una moción de censura.

Además, Rivera ha mencionado como precedentes los casos de otros políticos investigados por delitos de corrupción, como la senadora Pilar Barreiro, que pasó del grupo del PP al Grupo Mixto en el Senado porque Ciudadanos lo exigió a cambio de apoyar los Presupuestos Generales, o la renuncia de los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán a sus escaños, que evitó que Cs presentara una moción de censura contra el Gobierno andaluz.

El líder del partido naranja ha insistido en que "se tiene que ir Cifuentes" y en que Rajoy "tiene que poner a una persona de su partido", porque "si quiere seguir tapando la trama de corrupción" en la Universidad Rey Juan Carlos, "habrá cambio de gobierno", ha advertido.

Si, por el contrario, el líder del PP quiere "dignificar las instituciones", entonces "el Gobierno (de Madrid) será el de la lista más votada y tendrá el apoyo de Ciudadanos en la investidura", ha asegurado. Según fuentes de Cs, la dirección nacional del PP ya está buscando candidatos para relevar a la presidenta madrileña.

Cs PREFERIRÍA NO DAR EL GOBIERNO AL PSOE

Rivera ha dejado claro que su partido prefiere que siga gobernando el PP con otro presidente o presidenta, ya que no es partidario de "entregarle la Comunidad de Madrid a los que no han ganado las elecciones" --como consecuencia de una moción de censura de la oposición contra Cifuentes-- y no le gusta que "el futuro Gobierno de Madrid lo escojan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en un despacho".

El presidente de Ciudadanos ha relacionado el futuro de la presidenta autonómica con "las pugnas internas del PP" que enfrentan entre sí tanto a los distintos barones territoriales como a los "pretendidos sustitutos de Rajoy". "No vamos a permitir que eso se traslade a la Comunidad de Madrid", ha recalcado, criticando también "el espectáculo de los aplausos de la vergüenza" que los 'populares' dedicaron a Cifuentes en su última Convención Nacional.

Tras acusar al PP de haber tratado esa comunidad "como un chiringuito", ha afirmado que el caso de Cifuentes y su máster se enmarca en "una trama en la universidad pública" y que "seguramente saldrán más casos, de diferente índole y diferentes partidos".

CONTRA LAS "REDES CLIENTELARES" DE PP Y PSOE

Por otro lado, Rivera ha reclamado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "no encubra la corrupción de su partido" en la Comunidad Valenciana, donde "puede haber una (trama) Gürtel del PSOE y Compromís", y apoye la creación de una comisión de investigación "urgente" en las Cortes Valencianas que ayude a aclarar esta cuestión.

Según ha apuntado, tanto el PP como el PSOE tienen casos de corrupción, se han dedicado a "meter la mano" en las cajas de ahorros, la universidad, las diputaciones, los medios de comunicación públicos o la Justicia y se han llevado "mordidas" de contratos públicos. "Eso es intolerable, se están cargando todo lo que tocan. Hay que proteger la democracia española del bipartidismo y sus redes clientelares", ha subrayado.