Rivera dice al Rey que Ciudadanos hará una oposición "firme" a Sánchez, que puede gobernar con "sus socios"

Tras el encuentro mantenido en el Palacio de la Zarzuela, en el marco de la ronda de consultas convocada por el monarca con vistas a la sesión de investidura, Rivera ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso.

"He manifestado al Rey lo que ya dije en Moncloa" (al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE), "que si Cs no podía gobernar asumiríamos el resultado (electoral) como demócratas, estaríamos en la oposición y no apoyaríamos la investidura", ha declarado, añadiendo que será una oposición "firme" frente al Ejecutivo, pero "constructiva y leal con los españoles".

El líder del partido naranja ha instado a Sánchez a "mover ficha" ya e intentar ser investido con el apoyo de los partidos que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, a los que ha descrito como "sus socios". "Tiene mayoría para gobernar, solo tiene que armarla", ha añadido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)