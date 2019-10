Rivera insta a Sánchez y a Casado a aclarar si desde la oposición bloquearán o apoyarán a quien gobierne

En declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, Rivera ha dicho que si Cs gana los comicios del 10 de noviembre, liderará "un Gobierno que dialogue con la oposición. Y "si el PSOE gobierna y nosotros estamos en la oposición, yo me comprometo a remar en la misma dirección en estos diez asuntos de Estado", ha asegurado en referencia al decálogo que presentó en un acto electoral el pasado sábado.

"Es un compromiso firme, claro y nítido antes de ir a votar y me gustaría escuchar a Sánchez, en vez de criticar a los que proponemos acuerdos o consensos, escuchar y hablar de aquellos puntos que nos unen. Y a Casado me gustaría también sumarle y que se uniera, no simplemente pensar en las coaliciones o en las marcas", ha manifestado.

El líder de Ciudadanos considera que lo que quieren saber los españoles en la campaña electoral no es solo quién va a ganar en las urnas, sino qué va a hacer cada partido después. Además, ha dejado claro que el objetivo del "gran acuerdo nacional" que plantea Cs no es repartirse los puestos en el Ejecutivo, sino que Gobierno y oposición trabajen juntos para "desbloquear el país y hacer reformas".

