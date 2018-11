Rivera acusa a Sánchez de mentir sobre su defensa de los DDHH en Cuba: "No se puede hacer obviando a la oposición"

"No puedes defender los Derechos Humanos si no escuchas a la otra parte de la población. Obviar a los que están siendo perseguidos por defender la libertad, eso no es defender los Derechos Humanos. No sé que concepto tiene Sánchez", ha subrayado Rivera, ante el viaje que inicia este jueves el líder del Ejecutivo en La Habana.

"Muchos países no son democracias, pero tienes que hacer un alegato por los Derechos Humanos y reunirte con la oposición", ha asegurado en declaraciones a TVE. Al tiempo, ha lamentado que España "pierda la oportunidad de abanderar" esta reivindicación.

Rivera ha puesto como ejemplo al expresidente estadounidense Barack Obama, que en su viaje a la isla, donde escenificó el deshielo en las relaciones entre Washington y La Habana, mantuvo un encuentro con disidentes y citó a los presos políticos en su discurso ante el líder comunista Raúl Castro.