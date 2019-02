Rivera espera que, tras la "rectificación" de Sánchez, España y Europa apoyen a Guaidó "en lo que necesite"

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente del partido, Rivera ha defendido que "la inmensa mayoría de los españoles" y el pueblo venezolano "han obligado" a Sánchez a "rectificar" y que, después de ese reconocimiento a Guaidó, es el momento de que los países le den el respaldo necesario para que pueda liderar la Transición en Venezuela.

"Los países tenemos que ser generosos con Venezuela y, llegados hasta aquí, no se puede levantar el pie del acelerador", ha dicho Rivera, quien ha celebrado el inicio de "la caída del régimen chavista", lo que supone, a su juicio, la apertura de una "esperanza" para toda América Latina y un "aviso a navegantes" para otros "dictadores".

Preguntado sobre si apoyaría una futura intervención militar en Venezuela, como plantea Estados Unidos, el líder de Cs ha respondido que eso es "un futurible que no está encima de la mesa ahora". "Espero que Maduro acepte que ya no es presidente, que la comunidad internacional no le reconoce, se rinda y se marche", ha señalado.

