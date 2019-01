Rivera urge a Sánchez a reconocer ya a Guaidó como presidente de Venezuela para apoyar una transición y elecciones

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "rectificar" y reconocer ya a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para apoyar no un cambio de Gobierno en este país, sino "un proceso de transición que lleve a unas "elecciones libres".

En una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, Rivera ha calificado de "error histórico" que España, junto a Francia, Alemania y Reino Unido, diera un plazo de ocho días al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para convocar unos comicios, con la amenaza de reconocer a Guaidó como presidente del país en el caso de que se niegue.

"Yo creo que no hay que perder el tiempo. Sánchez tiene que rectificar inmediatamente, reconocer a Guaidó y ese proceso de transición, que no es un cambio de Gobierno, es un proceso de transición para ir a votar en unas elecciones libres", ha afirmado.

MADURO NO SE VA A "VOLVER DEMÓCRATA EN OCHO DÍAS"

En su opinión, Maduro es un "tirano", no es un gobernante legítimo y no se va a "volver demócrata en ocho días" ante el ultimátum de los dirigentes europeos. En cambio, a Guaidó, que preside la Asamblea Nacional, lo ve como "una persona sensata y tranquila" que ha actuado de manera "muy valiente" autoproclamándose presidente de Venezuela.

Ante ese gesto, "muchos países importantes" le han dado legitimidad, y Rivera cree que España, por sus vínculos con Venezuela, "debería haber liderado esa posición en Europa y haberse sumado a esos primeros países" que reconocieron a Guaidó.

El presidente de la formación naranja ha criticado a Sánchez por quedarse "paralizado", quizá "siguiendo los consejos" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero o de Podemos, y ha añadido que esa posición de "parálisis y ambigüedad" ha contagiado al resto de países europeos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Rivera ha manifestado que el Gobierno no debería mostrarse "pasivo" ante la crisis de un país hermano donde hay gente que "pasa hambre" y donde el Gobierno "no respeta los derechos humanos, ni la Constitución, ni la libertad" de los políticos opositores.

"España tendría que haber ido con una propuesta" al resto de Estados miembros de la UE "para reconocer a Guaidó inmediatamente", ha dicho el presidente de Cs, que considera que está en juego "la credibilidad y el liderazgo de España en el mundo".

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL COMO OBSERVADORA ELECTORAL

En este punto, ha recordado que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo afirmaron el pasado mayo que las elecciones en las que Maduro fue reelegido "eran fraudulentas". Entonces, "¿cómo puede ser que ahora legitimemos a Maduro para convocar elecciones?", se ha preguntado.

Antes de esos comicios presidenciales, en los que la principal coalición opositora decidió no participar, la Eurocámara pidió la suspensión "inmediata" del proceso por considerar que no se daban las condiciones" para que fuera "creíble, transparente e inclusivo". Por su parte, la Comisión Europea concluyó a posteriori que no habían sido unas elecciones "libres y transparentes".

Según Rivera, las próximas elecciones las debe convocar Juan Guaidó, una persona "serena y dialogante" que no busca "erigirse en presidente", y debe hacerlo "de la mano" de la comunidad internacional, que puede ejercer como "observadora" del proceso. "Eso implica no reconocer a Maduro, quitarle esa legitimidad", ha añadido.