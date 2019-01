Rivera: Cada minuto que pasa Sánchez en la Moncloa, los españoles le conocen

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que cada minuto que pasa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, sin convocar elecciones, los españoles le conocen, y ha añadido que los ciudadanos están tomando "la matrícula" a todos los políticos.

En un acto organizado por la plataforma España Ciudadana en Valencia, Rivera ha pedido paciencia con Sánchez por no convocar elecciones y le ha acusado de tener "unas tijeras gigantes" con las que "corta puentes" para volver a la España "de los rojos y los azules".

Frente a eso, ha dicho, está Ciudadanos, que aglutina a "los arquitectos de los puentes" y "crea espacios donde no los hay" para acoger a "los descontentos y a los contentos con nuestro proyecto", con el fin de "poner fin al 'sanchismo' en las urnas".

Cs está para construir una alternativa de "una España distinta" en la que "Puigdemont, Torra o los 'podemitas' de turno no marquen la agenda de cada día", en la que el presidente del Gobierno está más preocupado de "perpetuarse" en la Moncloa que en dar paso a la voz de los españoles, y en romper puentes entre "los moderados" y aliarse "con populistas y separatistas".

Rivera ha afirmado que once años después del nacimiento de Ciudadanos en Cataluña tienen que defender la unión de los españoles con el reto de si España "va hacia adelante, no hacia la derecha o la izquierda, y si sigue unida o se rompe", y ha indicado que no sería justo si vendiera que la política española está en un gran momento, con "una convención de 'la España va bien' y otros "cavando trincheras".

Se ha preguntado si en la política actual alguien habla de educación, del futuro de las pensiones, de la innovación, de la llegada de empresas, de la precariedad laboral de los jóvenes, de las listas de espera de sanidad, de la corrupción o del "obsoleto" sistema electoral, porque a la mayoría de los ciudadanos le importan estas cuestiones y no que los partidos hablen de las demás formaciones.

El único líder político que tiene acuerdos de gobierno con populistas y separatistas es Sánchez, ha destacado Rivera, que ha acusado al PSOE de "podemizarse" y a Sánchez de ser "capaz de legitimar cómo brindan con Otegi, los escaños de Bildu y que Torra y Puigdemont sean aliados".

Se ha referido al pacto de gobierno en Andalucía, donde Cs ha pedido encargarse de la regeneración democrática en "la Junta de los ERE" y de la Consejería de Educación porque la educación es "el pilar de la transformación de un país" y del empleo.

En mayo, ha dicho, "nos jugamos" los ayuntamientos, quién preside las comunidades autónomas y Europa, y cada Ciudadanos va a ser "un activista para cambiar" los gobiernos actuales.

Respecto a la Comunitat Valenciana, Rivera ha manifestado que le encantaría tener a un presidente del Gobierno valenciano "valiente", al que se le entienda cuando habla y que defienda lo mismo para Valencia, Barcelona, Madrid, Andalucía y Asturias, que no le tema al nacionalismo y que quiera lo mejor para la Comunidad Valenciana y a la vez lo mejor para España, porque no es "incompatible".

Lo ha dicho en referencia al diputado de Cs por Valencia Toni Cantó, que minutos antes había anunciado que se presentará a las primarias del partido para ser el candidato a la presidencia de la Generalitat, que se celebrarán a finales del mes de enero o principio de febrero, según fuentes de la formación política.