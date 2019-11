Rivera pide "coraje" a Sánchez para "cesar a Torra" al demostrarse que es el "artífice" de la actuación de los CDR

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que tenga "coraje", aplique la Constitución y "cese" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque, a su juicio, las declaraciones de los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en las 'Operación Judas' demuestran que es el "artífice" de la actuación de estos grupos separatistas.

Así lo ha exigido Rivera durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press, haciendo referencia a las revelaciones del sumario de la citada operación policial.

"Los comandos separatistas están señalando directamente a Torra como artífice", ha proclamado, recordando que a los dirigentes de Ciudadanos casi se los "comen" cuando empezaron a defender esa tesis hace meses, denunciando que no "es normal" que desde un gobierno autonómico se trabaje cada día para "destruir el Estado".

Rivera ha lamentado la pasividad del Gobierno de Sánchez ante esta situación y le ha retado a aplicar la Constitución en Cataluña porque lo considera "una obligación moral y política".

"En la vida hay que tener coraje, coraje es lo que viene del corazón; a mí lo que me sale del corazón, y de otros sitios también, es aplicar la Constitución para garantizar la estabilidad", ha recalcado, subrayando que es "inviable" que Torra siga al frente de la Generalitat.

ROMPER CON JUNTS

Pero, a su juicio, Sánchez no va cesar al presidente catalán porque no puede, ya que se su "socio" en la Diputación de Barcelona y en 44 municipios catalanes y además le llevó a La Moncloa votando a favor de la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno.

No obstante, ha insistido al jefe del Ejecutivo para que rompa sus pactos con Junts y se siente a la mesa con los constitucionalistas porque "los asuntos de Estado no se resuelven con quienes quieren destruir el Estado".

"Yo no soy juez, pero sí jurista y cuando en un proceso como este se señala directamente a un cargo que ha dicho 'apretad', ha aplaudido a los violentos y ha impulsado una declaración en el Parlament para apoyarles, y los detenidos dicen lo que han dicho, digo yo que tendrán que llamar a ese señor a declarar bajo juramento", ha argumentado Rivera.

Pero, a su juicio, más allá de que Torra acabe o no imputado por este asunto, hay que actuar "políticamente", remitiendo al presidente de la Generalitat el requerimiento previo para la aplicación del 155 de la Constitución.

De hecho, el líder del partido naranja está convencido de que "con la que están liando y van liar" los independentistas este fin de semana "no va a quedar otra que sentarse a una mesa para diseñar un plan del Estado en Cataluña para definir, competencias, duración y advertencia o cese al señor Torra", es decir, activar la aplicación del 155.

Rivera ha subrayado que lleva meses advirtiendo que así es como hay que actuar aunque algunos "no lo quieren ver" y se ha preguntado "qué más tiene que suceder" para asumir que ese es el camino, máxime tras las declaraciones de los miembros de los CDR detenidos que han confesado que se preparaba un nuevo "asalto al Parlament con dinero público, que cortan carreteras y que quieren echar a la Guardia Civil".

EL 155 PREVENTIVO PARA EVITAR DELITOS

En este contexto, ha remarcado que "sobran los motivos para aplicar la Constitución" y ha defendido que se haga de forma preventiva para "evitar delitos". "Algunos han confundido el Código Penal con la Constitución y yo soy más partidario de la Constitución que del Código Penal porque es el paso previo. Si tú evitas que Torra cometa delitos, no tiene que haber procesos judiciales; si tú no haces nada, como Rajoy, entonces te vienen los procesos judiciales y el victimismo", ha dicho.

Rivera ha admitido que probablemente cuando se estrenó el 155 con Rajoy en el Gobierno "seguramente muchas cosas" se hicieron "mal". "Pero una es que no se hiciera bien y otra que no haya que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien", ha sentenciado, incidiendo en que "lo más moderado es aplicar la Constitución y lo más exagerado es no hacer nada".