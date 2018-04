Rivera pide a Sánchez que no tema abstenerse y permita que España funcione

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez que "no tenga miedo" de abstenerse en la votación de los Presupuestos de 2018 para permitir que el país "funcione" y ha cargado contra él por querer "bloquear" las cuentas públicas.

Rivera, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha lamentado la postura socialista ante los Presupuestos, que hoy han llegado al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, y ha sido también muy crítico con el PP por fiarlo todo al apoyo del PNV.

"Nunca he contado con el PNV y lo que me sorprende es que Rajoy confíe en los nacionalistas. Yo nunca he confiado en ellos y por eso no me decepcionan", ha subrayado Rivera.

Cree que hay que terminar de una vez por todas con ese bipartidismo "nostálgico" de pactar con los partidos nacionalistas porque, a su juicio, éstos representan un "problema" para España y Europa.

Rivera ha advertido a Sánchez que su estrategia del "no es no" puede que no satisfaga a todos los socialistas y desde luego tampoco las últimas encuestas reflejan que "le vaya tan bien" con esa posición, ha insistido Rivera, que ha llamado al secretario general socialista a hacer una "reflexión de Estado" antes de tomar una decisión sobre los Presupuestos.

En cuanto a los datos del paro, que en marzo han disminuido en 47.697 personas respecto al mes anterior y han confirmado el mejor dato de empleo estable de toda la serie histórica, Rivera ha criticado el "triunfalismo" del Gobierno al recordar que "en la serie histórica" de Mariano Rajoy como presidente hay un 90 por ciento de contratos "basura".

El modelo de trabajo "natural" en España, ha explicado el líder de Cs, es meter al nuevo trabajador "en una especie de rueda de hámster" en la que nunca tiene un contrato estable. "Hay siete millones de españoles que trabajan y son pobres", ha lamentado.