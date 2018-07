Rivera acusa a Sánchez de centrarse en el pasado y en cuestiones ideológicas porque no puede hacer reformas de futuro

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por centrar su acción política en "ocurrencias", asuntos del pasado y cuestiones ideológicas porque es consciente de que carece de los apoyos parlamentarios necesarios para poder sacar adelante grandes reformas.

En el debate celebrado en el Pleno del Congreso para que Sánchez exponga su programa de gobierno, Rivera ha criticado los "45 días de incomparecencia" del jefe del Ejecutivo en la Cámara y su "ocupación" de la Moncloa. Según ha indicado, Sánchez es un "presidente temporal" que hace "muchas fotos y muchas reuniones, pero ni una sola propuesta": "Hoy hemos escuchado mucho pasado, mucha ideología y mucho sectarismo, pero pocas propuestas para el futuro".

En su opinión, la comparecencia de Sánchez ha demostrado que lidera un Ejecutivo "sin rumbo, sin mayoría parlamentaria, sin votos en las urnas y sin proyecto de país", basado en "el sectarismo y las ocurrencias". "Más que un Gobierno, parece un comité electoral para unas elecciones", ha concluido.

Además, Rivera ha vuelto a reprochar a Sánchez que se mantenga en el cargo con el respaldo de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y EH Bildu, que, tras apoyar la moción de censura a Mariano Rajoy, le están "pagando el alquiler" del Palacio de la Moncloa. "Lo mejor sería pasar por las urnas", en vez de seguir "atrincherado en la Moncloa con separatistas y populistas", ha agregado.

Entre los ámbitos en los que cree que el Ejecutivo socialista no podrá o no querrá llevar a cabo reformas de calado, el presidente de Cs ha mencionado la educación, el mercado laboral, las Administraciones Públicas, la Justicia y la ley electoral. "No es capaz de sacar adelante ni los 'dedazos' en RTVE, como para reformar la educación", ha apuntado sobre la votación frustrada de este lunes en el Congreso para nombrar a los cuatro miembros del Consejo de Administración del ente propuestos por PSOE y Unidos Podemos.

ENFRENTAMIENTO, SECTARISMO Y DOGMAS

A su juicio, el Ejecutivo no podrá emprender reformas porque para aprobarlas necesita consenso, no "enfrentamiento, sectarismo, dogmas y prejuicios ideológicos", y esta es la actitud que considera que ha adoptado el PSOE en temas como la educación concertada, la gestación subrogada o la custodia compartida.

Asimismo, Rivera ha rechazado la política de "disparar el gasto y subir los impuestos", por ejemplo con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el 'dieselazo' o el tributo sobre la banca. Sobre este último, ha advertido al Ministerio de Hacienda que los bancos sí lo repercutirán a sus clientes, incrementando las comisiones "no a los ricos, sino a los ahorradores y los pensionistas".

También ha lamentado que el Gobierno no plantee "ninguna reforma contra la precariedad laboral y el paro" y defienda un modelo "obsoleto", el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el cual se registraron elevadas tasas de desempleo.

BENEFICIARIOS DE LA AMINISTÍA FISCAL

Respecto a los beneficiarios de la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el líder de la formación naranja ha recordado a Sánchez que cuando estaba en la oposición se comprometió a publicar los nombres. "¿Qué socialistas o amigos del PSOE hay en esa lista para que ahora no se atrevan a publicarla?", ha preguntado antes de pedirle que "rectifique y no tenga miedo a la transparencia".

Rivera también ha puesto en duda la voluntad de regeneración democrática del Ejecutivo del PSOE, que, al igual que el PP, ha puesto "a dedo" a la fiscal general del Estado, "no quiere suprimir las diputaciones provinciales y las duplicidades" en la Administración Pública ni "reformar el Senado" e intenta "copar" instituciones públicas como RTVE o el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuyo nuevo presidente era miembro de la Ejecutiva del PSOE.

En relación con Cataluña, el presidente de Ciudadanos ha afirmado que el Gobierno "mira hacia otro lado" mientras el Rey Felipe VI tiene dificultades para "ir a una parte del Estado" y mientras el PSC "hace equidistancia entre los golpistas" (los partidos independentistas) y "los demócratas" (Cs). "Eso es indecente, no todo vale en política", ha afirmado.

Por último, Rivera ha señalado que Sánchez "se está cargando" el consenso en la política antiterrorista y la penitenciaria al "abrir la puerta a excarcelaciones" de presos de ETA mientras "no quiere recibir a las víctimas del terrorismo". En este contexto, le ha recordado que "sí hay víctimas y verdugos", que son, respectivamente, "los demócratas y los asesinos".