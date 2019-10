Rivera avisa a Sánchez de que si no apoya la moción es imposible el diálogo con Cs

El líder de Cs, Albert Rivera, ha advertido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que si los socialistas no apoyan la moción de censura contra Quim Torra en el Parlament "es imposible que se recupere el diálogo" y ha insistido en solicitarle una reunión para pedirle también que lo reconsidere.

En una declaración institucional en la Asamblea de Madrid, en la que no ha admitido preguntas de los periodistas, Rivera ha dicho que se lo quiere pedir personalmente al presidente, con el que también quiere "consensuar" qué políticas aplicar en Cataluña.

La moción, que no prosperaría solo con el apoyo de PP y PSC, que ya ha anunciado su abstención, puede ser, para Rivera, "el embrión de acuerdos entre partidos constitucionalistas para aplicar la Constitución si hace falta, la ley de seguridad nacional y lo que haga falta".

Rivera ha dicho que Sánchez se equivocaría si cree que puede tomar decisiones de Estado en solitario estando en funciones: "No puede ni debe, lo tiene que hacer con la oposición, con los principales agentes políticos. Esto no va del Gobierno contra la oposición", ha afirmado.

"Estamos dispuestos a hablar los constitucionalistas, lo que no estamos dispuestos es a no hablar, no podemos escondernos de lo que está pasando en Cataluña", ha recalcado Rivera.

"¡Cómo puede ser que un presidente del Gobierno no apoye una moción contra aquel del que dice que es el Le Pen de la política española o es que ahora es su socio!", ha exclamado Rivera quien ha emplazado a Sánchez a romper esos acuerdos y a votar a favor de la moción naranja.

Si lo hiciera, ha señalado, demostraría que "se puede abrir una nueva etapa de diálogo en España, pero mientras siga estando enfrente de Cs y al lado de Torra y no apoye la moción es imposible que se recupere el diálogo".

Lo que pase en Cataluña, "para bien o para mal", tiene que llegar del acuerdo y del diálogo, ha asegurado Rivera, subrayando que ese diálogo debe mantenerse "con los que quieren el bien para este país, no con Torra, Otegi y otros socios nacionalistas".

El nacionalismo "en este momento no puede ser aliado del gobierno" como tampoco es el momento, ha enfatizado Rivera, de pensar en uno mismo: "Hay que poner al país por encima de las sillas, de los egos y de los personalismos".

Aparte, Rivera ha mostrado su solidaridad con los periodistas que en los últimos días han sido "agredidos y vejados", preguntándose si de verdad importa lo que, según él, está sucediendo con la libertad de prensa en Cataluña.

"¿De verdad el Gobierno y el señor Marlaska siguen diciendo que no pasa nada? ¿Qué tiene que suceder?", se ha preguntado Rivera, que ha dicho que ya hay sobre el escenario catalán armas de fuego y planos de posibles objetivos para cometer atentados.

"Ya basta de Torras, hablemos más de los españoles, pero para eso hay que votar a favor de la moción", ha insistido Rivera al avisar de que mientras no se resuelva la crisis catalana "la política española seguirá bloqueada".