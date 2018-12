Rivera acusa Sánchez de irresponsable por eludir la Constitución en Cataluña

El líder de Cs, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer una "grave irresponsabilidad" por no aplicar la Constitución en Cataluña a través del 155 y le ha exigido que convoque ya elecciones.

¿"Cómo puede seguir ahí a cualquier precio?, le recomiendo que pase por las urnas" porque no le han votado para formar gobierno "de la mano de Torra y Bildu", ha respondido Rivera a Sánchez, que ha comparecido en el Congreso en un pleno sobre Cataluña y el Brexit.

Y "un primer aperitivo" de que Sánchez ha elegido el camino y los socios equivocados, ha subrayado, son las elecciones andaluzas, donde el PSOE ha perdido catorce escaños mientras que Cs ha ganado doce, gracias también a los 95.000 votantes socialistas -ha apuntado- que han elegido al partido naranja.

Ante la nueva escalada de tensión en Cataluña, Rivera se ha burlado de la efectividad de las cartas enviadas a la Generalitat para exigir que los Mossos garanticen el orden público: "Torra está temblando con las cartas que le ha enviado, son demoledoras. Después de esa carta habrá una aplicación total y absoluta de la Constitución por parte de Torra", ha ironizado.

Ha pedido a Sánchez que se deje de cartas y aplique el 155 porque los catalanes necesitan sentirse protegidos y él tiene la obligación de garantizar su "integridad y seguridad".

"No está protegiendo a los catalanes porque van con los que quieren liquidar España", ha insistido Rivera en su intervención al recalcar que "ojalá Torra fuera un constitucionalista" pero no lo es.

También ha cargado contra Sánchez y otros miembros de su gobierno por "presionar" a los abogados del Estado, prometer indultos o dar más competencias judiciales a los que han dado "un golpe de Estado".

El problema, ha asegurado Rivera, no es Cataluña, sino España y ha lamentado que Sánchez haya "quemado" todos los puentes con los constitucionalistas solo para llegar a la Moncloa "de cualquier manera".

No solo ha cargado contra el presidente socialista, también lo ha hecho contra el líder del PP, Pablo Casado, por no alzar la voz contra la decisión de Mariano Rajoy de levantar el 155 en Cataluña. "Fue un error, señor Casado y a usted no le vi levantar la mano para decir que había que hacerlo".

De nuevo, ha urgido a Sánchez a convocar elecciones porque entiende que ya no hay salida ni Presupuesto ni tampoco mayorías o legislatura.

Con las urnas, ha añadido, podrá salir un Gobierno fuerte que sea capaz de unir a los españoles "y diga claramente a los que quieren romper España que no lo van a conseguir".