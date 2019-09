Rivera dice que Sánchez está "más solo que nunca" por "no querer negociar" un acuerdo con Podemos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está "más solo que nunca" por "no querer negociar un acuerdo de gobierno" con Podemos y negarse a mantener una reunión con Pablo Iglesias.

"Sánchez hoy representa la inestabilidad. Con Sánchez no hay diálogo ni acuerdos, no hay negociación, solo teatro y pérdida de tiempo y dinero", ha declarado en rueda de prensa en el Congreso a once días de que se cumpla el plazo para la investidura del presidente del Gobierno o, en caso contrario, se convoquen unas nuevas elecciones.

Rivera ha expresado su estupor ante la negativa del líder del PSOE a reunirse con Iglesias, que este miércoles le invitó a sentarse a hablar tras los encuentros mantenidos por los equipos negociadores e ambos partidos.

"¿Cómo puede conseguir apoyos si no quiere ni sentarse con su socio? ¿Cómo pretende un candidato ser presidente del Gobierno sin ni siquiera negociar?", ha planteado, acusando a Sánchez de haber perdido seis meses "con teatro, fotos y declaraciones".

Además, ha dicho no entender que el dirigente socialista tampoco acepte que Unidas Podemos pudiera ofrecerle sus votos en la investidura sin pedir nada a cambio. "Si no quieres que Podemos esté en el Gobierno pero quieres que te apoye, ¿cómo puedes decir a la vez que no quieres que te apoye?", se ha preguntado.

"NADIE ENTIENDE LA POSICIÓN DE SÁNCHEZ"

El líder de la formación naranja cree que "todo esto es muy extraño", porque "normalmente los candidatos quieren ser presidentes y no repetir elecciones cada tres meses". "Nadie entiende la posición de Sánchez. Se está quedando solo por no querer negociar un acuerdo de gobierno", ha concluido.

Rivera considera que, en las conversaciones con Podemos, el PSOE debería haber hecho como Ciudadanos y el PP en aquellas comunidades autónomas donde ahora gobiernan en coalición, "poner por delante el programa" y después hablar del reparto de cargos.

Ahora "les queda una semana" para pactar, pero "si no quieren, habrá una segunda oportunidad de cambiar al Gobierno y tener estabilidad", ha señalado sobre unas posibles elecciones en noviembre, donde Cs mantendría el objetivo de echar a Sánchez de la Moncloa.

Rivera ha advertido de que si finalmente Sánchez "fracasa" y no logra ser investido ahora, habrá demostrado a los españoles, de cara a los siguientes comicios, que "no es la persona idónea para presidir el Gobierno" al ser "incapaz de llegar a acuerdos con el resto de formaciones".

En Ciudadanos creen que ni siquiera el electorado de izquierdas comprenderá la forma de actuar del líder socialista, especialmente al no querer verse con Iglesias para desencallar la negociación. Además, auguran que eso le podría penalizar en las urnas, mientras que Podemos, en cambio, llegaría a las elecciones con mejor imagen que el PSOE.