Rivera pide a Sánchez que deje de "podemizarse" y recuerda que es Rajoy quien decide cuándo convocar elecciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que deje de "podemizarse" y actúe como un político "responsable" aviniéndose a negociar con el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Así se ha dirigido Rivera a Sánchez después de que este dijera que el PSOE exigirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, someterse a una cuestión de confianza en el Congreso si no consigue aprobar las cuentas públicas de este año.

"Si el PP no trae los Presupuestos, iremos a una situación con un Gobierno a la deriva y en plena debilidad", pero "es Rajoy quien tiene que decidir si convoca elecciones o no", ha declarado el líder de la formación naranja en rueda de prensa en la sede del partido.

Rivera ha acusado al dirigente socialista de dedicarse a "comentar la actualidad" desde fuera del Parlamento --ya que renunció a su escaño en la Cámara Baja-- y "decir a los demás lo que deberían hacer".

"Pediría al PSOE que, en vez de estar tan preocupado por podemizarse, sea un partido de Estado, un partido responsable que negocia y que saca leyes adelante", ha manifestado, advirtiéndole de que se está "desdibujando" como fuerza política porque "en los temas importantes del país ni está ni se le espera".

"Espero que vuelvan a reconocer que hay que debatir los Presupuestos y garantizar la estabilidad, y ahí nos encontraremos", ha añadido.

CONDICIONES PARA APOYAR LOS PRESUPUESTOS

Asimismo, ha instado al presidente del Gobierno a olvidarse de las encuestas electorales y de la "crisis interna" del PP y cumplir los acuerdos con Ciudadanos para conseguir el apoyo de este partido a los Presupuestos de 2018, así como buscar el respaldo de otros grupos para poder aprobarlos.

"Si Mariano Rajoy nos llama para sacar los Presupuestos, nosotros estamos dispuestos si cumple el pacto de investidura y las medidas" preacordadas entre PP y Cs, "pero de momento no mueve un dedo, está en el inmovilismo", ha lamentado.

Rivera ha reiterado algunas de las condiciones de Ciudadanos para votar a favor de las cuentas públicas, como la bajada del IRPF para quienes cobran menos de 14.000 euros al año y las ayudas fiscales para el pago de guarderías y para las familias con personas mayores o discapacitadas a cargo.

Igualmente, ha insistido en la equiparación salarial de los policías nacionales y guardias civiles con los agentes de las Policías autonómicas, precisando que el Gobierno debe destinar este año 500 millones de euros directamente "a las nóminas" y comprometerse a poner la misma cantidad en los dos años siguientes, de manera que al finalizar la legislatura se haya alcanzado la equiparación.

El presidente de Cs también ha vuelto a recordar al PP que la senadora Pilar Barreiro debe abandonar su escaño por estar investigada por delitos de corrupción en el marco de la trama Púnica. "El pacto anticorrupción hay que cumplirlo", así que "pido al PP que no se demore y que no se enroque", ha subrayado.

Aunque dicho pacto obliga a apartar del cargo público a los imputados por corrupción política, Barreiro podría negarse alegando que aún no ha sido condenada y que el acta le pertenece a ella, no al partido. No obstante, Ciudadanos daría por cumplido el acuerdo si el PP la expulsa como militante, aunque se quede con el acta en el Grupo Mixto del Senado.

SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES PÚBLICAS

Por último, sobre las pensiones públicas, Rivera ha dicho que Cs está abierto a actualizarlas de acuerdo con el IPC en el marco del Pacto de Toledo, pero siempre que los partidos acepten abordar también medidas para asegurar su sostenibilidad futura, como la reforma laboral o políticas para aumentar la natalidad.

Considera que mientras no se emprendan esas reformas, en España se seguirá debatiendo sobre si las pensiones "suben un euro o dos". "Hablemos de futuro, intentemos garantizar no solo las pensiones de este año, sino de aquí a diez o veinte años", ha agregado.