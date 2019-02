28A- Rivera llama a votar para cambiar a Sánchez por un presidente liberal y no pone "cordón sanitario" a Vox

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha saludado este viernes la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de fijar las elecciones el 28 de abril y ha llamado a los ciudadanos a llenar las urnas "de votos constitucionalistas" que permitan echar a Sánchez de La Moncloa y dar paso a un gobierno liberal, liderado por él, o bien uno conservador, en alusión al líder del PP, Pablo Casado. Además, al ser preguntado si va a poner un "condón sanitario" a Vox, ha respondido que él sólo usa esa herramienta ante "a los que quieren liquidar España".

Así lo ha señalado Rivera en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras escuchar la decisión de Pedro Sánchez, que considera una "buena noticia" porque suponer "devolver la voz al pueblo español".

Eso, ha dicho, es lo que tenía que haber hecho el expresidente Mariano Rajoy en mayo cuando la Audiencia Nacional condenó a su partido por la Gürtel. Según Rivera, su empeño en seguir permitió a Sánchez ganar una moción de censura y estar ocho meses usando La Moncloa para sus "intereses personales".

SE ACABÓ LA ESCAPADA

"Ahora se ha acabado le escapada de Sánchez", se ha congratulado Rivera, para quien las elecciones del 28 de abril darán la oportunidad de dejar atrás 40 años de gobiernos de PP o PSOE apoyados por nacionalistas, cuatro décadas en las que, sostiene, no se han hecho reformas, y que deben dejar paso a una España en la que no se hable "trincheras de rojos y azules" y en la que un Gobierno "liberal constitucionalista" haga reformas "sin gritar, sin insultar, uniendo y no dividiendo".

Rivera está convencido de que en este momento el "Gobierno Frankenstein" liderado por Sánchez "ha muerto", pero que si el todavía presidente puede reeditarlo "lo resucitará". Por eso, ha llamado a "llenar las urnas de votos naranjas y constitucionalistas". "Ahora es la hora de España, el futuro pasa por los que amamos a España y no por los que la odian", ha proclamado.

El objetivo, según Rivera, es desalojar a Sánchez, y a partir de ahí, los españoles deben decidir si prefieren un proyecto liderado por un "liberal" o por un partido conservador "que tiene casos de corrupción sin resolver y que habla del aborto". "Confío en que los liberales somos más que los conservadores", ha deslizado.

"España necesita liberalismo, patriotismo, futuro y modernidad. No No vamos a hacer la España del siglo XXI mirando a la del siglo XX y hablando de Franco y del aborto", ha apostillado, incidiendo en que tienen "la obligación de construir una mayoría alternativa" y en descartar al PSOE de Sánchez como posible socio.

"Sánchez tiene secuestrado al PSOE y mientras esté en manos de Sánchez no es una alternativa constitucionalista y hay que enviarle a la oposición", ha recalcado Rivera, quien considera que, mientras Sánchez siga en Moncloa "nunca rectificará". "Ojalá el PSOE fuera el que fue, pero en manos de Sánchez, no es un aliado, es un problema", ha añadido.

CON EL PP, DE TU A TU

Por contra, sí ve al PP como posible aliado. En este punto, ha recordado que Ciudadanos ya ha llegado a acuerdos con los 'populares', pero ha puntualizado que ahora ya compiten con ellos "de tu a tu" y que serán los españoles los que decidan "quien lidera un gobierno constitucionalista".

Preguntado si hablará con Vox si Ciudadanos es el partido más votado en las generales, ha respondido que hablar de pactos postelectorales es "precipitado". No obstante, ha dejado claro que él sólo pone "cordones sanitarios" a los que quieren "liquidar España". "Se puede ser conservador, ultraconservador, liberal, populista y llegar a acuerdos", ha remachado.