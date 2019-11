Rivera exige a Sánchez seguridad en los colegios electorales catalanes y garantizar el voto de los policías

Rivera ha puesto sobre la mesa esta exigencia en el Desayuno Informativo de Europa Press al referirse a las protestas convocadas en Cataluña para este fin de semana y a la denuncia del sindicato policial Jupol quien ha alertado de que "cientos de policías" no vana poder votar.

Cuando se la he preguntado si las elecciones en Cataluña podrían acabar anulándose si esas movilizaciones producen "interferencias" en las votaciones del domingo, Rivera ha recalcado que es la primera vez que se plantea abiertamente un "boicot" a unas elecciones y que el Gobierno está obligado a evitar que se lleve a cabo.

EL PODER EJECUTIVO, NO CONTEMPLATIVO

"Los gobiernos no están para contemplar, sino para ejecutar; si no tienes coraje para tomar decisiones no te metas", ha deslizado Rivera en referencia a Sánchez, al que ha vuelto a acusar de "mirar para otro lado" ante lo que está sucediendo en Cataluña.

En este sentido, ha avisado de que no se le puede echar "a los jueces otra vez la culpa" y que hay que poner "seguridad en todos los colegidos que haga falta" para evitar que "ni un solo español vote coaccionado".

"Advierto, ruego, pido y exijo a Sánchez que preva lo que se está publicando del Tsunami Democrático y de los cafres de los comandos para que todo el mundo pueda votar libremente", ha remachado.

Además, el líder naranja ha apuntado que sería "una barbaridad increíble" que los agentes de Policía y Guardia Civil "que están defendiendo la democracia en Cataluña" no puedan votar el domingo.

UNA PARADOJA

En este punto, también ha reclamado al Gobierno que busque mecanismos que les garantice el ejercicio de ese derecho para que no se produzca la "paradoja" de que puedan votar los separatistas pero no quienes se "juegan la vida para defender la democracia".

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado ampliar el plazo de solicitud del voto para los agentes desplazados en Cataluña porque "exigiría una modificación del procedimiento" que excede sus capacidades.

Tras analizar los informes de la Dirección General de Política Interior de la Oficina del Censo Electoral y de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, la JEC concluyó que "resultaría absolutamente imprescindible modificar el procedimiento del voto por correspondencia establecido en la LOREG" para atender la citada demanda sindical.

El organismo arbitral apuntaba que la prórroga del plazo para solicitar el voto por correo, dada la cercanía con el día de la votación, haría completamente inviable que los sufragios pudiesen llegar a tiempo para el escrutinio.