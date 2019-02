Rivera acusa a Sánchez de suprimir derechos para contentar a los separatistas

El líder de Cs, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el sectarismo en persona" y de haber suprimido "derechos" para los españoles solo para contentar a los separatistas.

Rivera, en su intervención para responder al jefe del Ejecutivo, ha afirmado que estos nueve meses de gobierno no solo no pasarán a la historia por no hacer ningún avance social sino que ha recortado derechos, como impedir una tarjeta única sanitaria o que el español sea lengua vehicular en todas las escuelas, únicamente para no molestar a sus socios independentistas.

Y no se puede estar con los que buscan "liquidar" este país, ha advertido, porque acaban "desmontando" el Estado.

Rivera ha hecho una balance negativo del breve mandato de Sánchez, a quien ve en manos de los que quieren "romper" España, ha dicho, acusándole además de dejar la economía en manos de los que apoyan el régimen de Maduro.

En ese momento, ha cargado contra Podemos por defender el régimen venezolano: "¡Cómo pueden ustedes llevar camisetas 'yo con Maduro'. No lo puedo entender, no tienen corazón", ha subrayado Rivera al recordar los presos políticos o la quema de alimentos y medicinas.

"¿De verdad pueden defender una dictadura en una cámara democrática como esta?", ha preguntado el presidente del partido naranja.