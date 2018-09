Rivera acusa a Torra de querer convertir a los Mossos en "policía política"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha asegurado este viernes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "pretende convertir a los Mossos d'Esquadra en una policía política", y ha pedido la aplicación de la Constitución para impedirlo.

"Es grave que la policía de Cataluña identifique a personas por hacer cosas que no son ilegales", ha dicho en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press en referencia a las personas que quitan lazos amarillos, y ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que destacara la lealtad entre la Generalitat y el Gobierno.

Para Rivera, "no tiene sentido que en una democracia sean los ciudadanos los que tengan que salir a sacar símbolos políticos de la calle", y ha afirmado que no habrá convivencia en Cataluña hasta que se logre la neutralidad del espacio público.

Asimismo, ha reprochado al conseller de Interior, Miquel Buch, responsable de los Mossos, que tenga "un lazo amarillo bien grande en la puerta de la Conselleria".

Preguntado por la agresión que sufrió un cámara de Telemadrid en una manifestación convocada por Cs contra el ataque a una mujer cuando sacaba lazos en Barcelona, ha condenado el suceso pero ha defendido que no se puede responsabilizar de la agresión: "No me puedo hacer cargo de los violentos. Los violentos no son de ERC ni de Cs, son violentos".

La agresión al cámara llegó después de que una manifestante creyera que el hombre trabajaba para TV3 y lo gritara entre la muchedumbre, algo que Rivera ha dicho no defender.

Sin embargo, ha acusado a TV3 de mentir y de ser "un aparato de propaganda separatista", y ha pedido cambios en la cadena pública catalana para que represente a toda la sociedad.

"En esta casa se hace propaganda política y me gustaría que volviera a ser la casa de todos los catalanes", ha remachado.

REQUERIMIENTO PREVIO AL 155

Para reconducir la situación catalana, Rivera ha apostado pro que el Gobierno envíe a Torra el requerimiento previo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para que se comprometa con el ordenamiento jurídico, algo que cree que debería ocurrir si el Ejecutivo central "no dependiera del señor Torra para los Presupuestos".

"Dar instrucciones políticas contra el Estado de derecho es grave, abrir embajadas para ir contra el Estado es grave", ha señalado, por lo que opina que se debería requerir al Govern.