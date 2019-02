Rivera: "Vincular la caja vacía de las pensiones con el aborto no es lógico"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sostenido este jueves que vincular "la caja vacía de las pensiones con la ley del aborto no es lógico" y ha asegurado que su partido está "cómodo" con la legislación vigente en esta materia.

Rivera se ha pronunciado así ante los periodistas en Sevilla después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya asegurado en una entrevista con Efe que "si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en como tener mas niños y no en como los abortamos", y se haya mostrado partidario de derogar la ley actual y volver a la de supuestos de 1985.

El líder de Ciudadanos ha asegurado que su partido está "cómodo" con la legislación vigente y ha resaltado que "si alguien lo quiere cambiar lo podía haber hecho con mayoría absoluta", además de pedir ser "muy serios y muy rigurosos con estos asuntos tan delicados".

"Vincular la caja vacía de las pensiones con la ley del aborto no me parece lógico y yo no lo voy a hacer", ha argumentado Rivera, que ha instado al PSOE y al PP a poner en marcha políticas para incrementar la natalidad "después de cuarenta años sin hacerlo".

En su opinión, a las familias "no se les ayuda derogando leyes del aborto, sino con guarderías, con conciliación y con rebajas fiscales para poder llevar a sus hijos a una escuela".

Rivera, que ha pedido no dividir a los españoles en los temas que están consensuados, ha asegurado estar "más preocupado de defender la Constitución que de volver al año 1985" y ha pedido: "Dejemos de hablar de Franco, dejemos de hablar del aborto y hablemos de España y de los asuntos que preocupan a los españoles".

Preguntado por si se sumaría a una posible moción de censura del PP contra el presidente del Gobierno -tras decir Casado que no descarta ninguna opción para poner fin a la etapa de Gobierno de Pedro Sánchez-, el líder de Ciudadanos ha afirmado que el "problema" es que "no hay 176 escaños para poner un gobierno constitucionalista".