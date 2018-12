Rivera alerta de un "ambiente guerracivilista político" en auge en España

El líder de Cs, Albert Rivera, ha alertado hoy de que hay un "ambiente guerracivilista político" en auge en España y ha apelado a "la unión de los moderados" para evitar que se imponga la lógica "de los rojos y los azules" donde hay "compatriotas".

"Frente a la lógica imparable de la polarización, tenemos que ser la tercera España. La que suma, la que une y no la que divide, la que defiende la Ley y no etiquetas. La España que no es sectaria", ha defendido.

Ha sido durante el acto "40 años de constitucionalismo", que ha protagonizado junto con la líder de los naranjas en Cataluña, Inés Arrimadas, y el aspirante a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls.

"En un señor que ha votado la izquierda o la derecha yo no veo a un enemigo, veo a un compatriota", ha asegurado el líder naranja, para quien los problemas principales de España, como el paro o la corrupción, son equivalentes para los votantes de todos los colores.

En su intervención, Rivera ha reivindicado la vigencia de la Constitución y ha rechazado abrir un debate para reformarla si esto implica concesiones hacia los nacionalistas.

"Una cosa es ser demócrata y tener libertad de expresión, y la otra es querer adaptar el marco legal a quienes quieren liquidar tu país", ha recalcado.

A su juicio, la Constitución es lo que garantiza que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "no pueda violar" los "derechos y libertades" del conjunto de españoles.