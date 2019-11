Rivera asegura que "hay partido" y apela a los votantes de Ciudadanos: "Yo confío en la remontada"

"Vamos a jugar el partido hasta el último minuto porque yo confío en la remontada", ha declarado en un pabellón deportivo del distrito madrileño de San Blas, donde luego ha jugado un partido de fútbol con varios cargos, candidatos y afiliados de Cs.

Acompañado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y la cabeza de lista al Congreso por Badajoz, María José Calderón, Rivera ha recordado que, en las últimas elecciones andaluzas y en las generales del 28 de abril, Ciudadanos obtuvo unos resultados mejores que los que apuntaban las encuestas, y en el primer caso se logró echar al PSOE de la Junta.

Pero ha subrayado que eso fue posible gracias a la movilización de "los votantes moderados y liberales", los votantes de Cs, muchos de los cuales "decidieron su voto en la última semana" de campaña, incluso un 20% el mismo fin de semana de los comicios.

EVITAR QUE GANEN LOS "EXTREMISTAS"

Por eso, les ha pedido que vuelvan a las urnas para "enviar a la oposición" al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y que gobierne Ciudadanos.

"Si no votáis los moderados, ganan los extremistas; si no vota el centro, volvemos a rojos y azules; si no votamos los que queremos defender la unidad de España y la igualdad entre españoles, ganan los que quieren romper España", ha advertido.

Rivera ha señalado que Cs es "el único proyecto que garantiza estabilidad política" porque "pone España en marcha", tanto si a partir del lunes puede formar un gobierno de coalición con el PP, como si esa mayoría no es posible y facilita que gobierne el PSOE a cambio de una serie de reformas.

Asimismo, ha afirmado que su partido defenderá la unidad nacional y la igualdad entre españoles y rechazará los "chantajes del separatismo", poniendo fin a "40 años de errores y concesiones" por parte del PP y el PSOE. Por último, solo si Ciudadanos es fuerte y "decisivo", se podrán impulsar "las reformas que el país necesita".

FOMENTO DEL DEPORTE

Antes de jugar el partido de fútbol, tanto el líder de la formación naranja como el vicepresidente de la Comunidad de Madrid han destacado la importancia del deporte y han apostado por fomentarlo a través de políticas públicas.

Para tener "una sociedad sana", combatiendo los "índices de obesidad tremendos" y la "epidemia" del sedentarismo, y para promover los valores del deporte, ha explicado Aguado. Por su parte, el candidato a la Moncloa ha afirmado que "el deporte es salud, educación y valores" y por eso es necesario facilitar que se practique el deporte base, en la escuela y en los barrios.

En este contexto, ha mencionado algunas de las propuestas de Cs para la próxima legislatura, como implantar una tercera hora de educación física en los colegios, ayudar a los deportes minoritarios y prohibir cláusulas antiembarazo en los contratos de las mujeres deportistas.

También ha prometido una ley de mecenazgo, para financiar el deporte base y las instalaciones deportivas con fondos privados además de públicos, y permitir que los médicos puedan recetar la práctica de deportes, lo cual permite evitar enfermedades y "ahorrar costes a la Seguridad Social".