Rivera rechaza la bilateralidad entre Sánchez y Torra y exige elecciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado hoy cualquier relación bilateral entre Estado y Generalitat ni "cambios de cromos" únicamente para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "pueda seguir unos meses más en la Moncloa", por lo que le ha exigido que convoque elecciones ya.

Rivera y la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, junto a otros dirigentes de la formación como la líder municipal en Barcelona, Carina Mejías, o la diputada Laura Vilchez, han visitado la asociación de emprendedores Barcelona Tech City.

La visita a la capital catalana se ha producido justo un día después de que el Gobierno y la Generalitat acordaran la posibilidad de crear dos espacios de diálogo "diferenciados", uno que ya existe, la Comisión bilateral Estado-Generalitat, y otro entre partidos catalanes, todavía por concretar.

Pero Rivera, en declaraciones a los medios, ha rechazado cualquier bilateralidad entre Gobierno y Generalitat y ha recordado que las relaciones entre Estado y comunidades autónomas deben ser "multilaterales".

El dirigente de la formación naranja ha considerado que "por supuesto" se debe hablar con las comunidades autónomas sobre "financiación, inversiones o infraestructuras", algo que forma parte de sus "legítimas" demandas, pero ha avisado de que "no puede ser un cromo a cambio de que Sánchez continúe unos meses más en la Moncloa".

A su juicio, Sánchez "no puede confundir su interés particular o el de su partido con el interés general", por lo que "debe convocar elecciones y que sean los españoles los que escojan el futuro Gobierno, y no unos pocos diputados, en este caso pactando con Torra y compañía".

"El futuro de España", ha advertido, "no pasa por más desigualdad, privilegios o concesiones, sino por igualdad y espacios de creación de riqueza y empleo".

Si bien ha insistido en que le "parece bien" que "se hable de infraestructuras o financiación", ha puntualizado que "el problema es que en Cataluña, en lugar de llegar el dinero para financiación o infraestructuras y al bolsillo de los catalanes, se ha destinado a abrir embajadas, hacer propaganda en la televisión pública" o a "poner el foco en la independencia".

Por otro lado, sobre la ponencia en el Parlamento catalán para la reforma del reglamento, que podría servir para una posible investidura telemática de un presidente, Arrimadas ha acusado al independentismo de "volver al día de la marmota" y buscar con esa reforma que "Puigdemont pueda volver a ser candidato".

"El independentismo no avanza, está encallado donde siempre y el Gobierno de España le está dando cuerda y poniendo alfombra roja para abrir más embajadas, chiringuitos o comisionado de los efectos del 155", ha lamentado la líder de Cs en Cataluña y portavoz nacional del partido.