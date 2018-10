Rivera: El pacto de la cárcel no puede contemplar una Generalitat paralela

El líder de Cs, Albert Rivera, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que frene "el gobierno paralelo" que están construyendo Carles Puigdemont y Quim Torra y ha insistido en que "el pacto de la cárcel" con los separatistas no puede implicar la puesta en marcha de una Generalitat alternativa.

"Ante este atropello, le pido a Sánchez que actúe", ha subrayado Rivera durante una intervención en abierto a su grupo parlamentario.

La Generalitat es una institución democrática, es Estado y por eso los independentistas quieren "liquidarla", ha dicho Rivera, quien cree que Sánchez ya no tiene ninguna "excusa" para intervenir porque si no lo hace, ha advertido, "el responsable será él", no Puigdemont o Torra.

"Basta ya de hacer el primo", ha afirmado también al asegurar que este proyecto de crear instituciones paralelas lo van a pagar todos los españoles, como ha sucedido anteriormente o "¿qué se ha pensado Pedro Sánchez, que lo van a pagar con dinero de su bolsillo?", ha ironizado.

En todo caso, ha expresado tener "poca esperanza" en que el presidente del Gobierno "defienda" la Constitución en Cataluña porque lo que busca es mantenerse en Moncloa, apoyándose en los populistas y separatistas, en lugar de convocar elecciones.