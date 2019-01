Rivera celebra que el Gobierno andaluz "se parezca más a la sociedad civil"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado hoy que el nuevo Gobierno andaluz "se parezca más a la sociedad civil que al carné del partido", y ha pedido al Ejecutivo saliente socialista que, "ya que no acepta el resultado, permita al menos un traspaso de poderes conforme a lo que merecen los andaluces".

Rivera se ha pronunciado así tras reunirse en el Parlamento andaluz con su presidenta, Marta Bosquet, y los cinco consejeros de Ciudadanos en el gabinete que preside Juanma Moreno, a los que ha deseado "suerte y acierto", ya que "los andaluces y los españoles van a estar expectantes".

"Acumulan años y años de experiencia profesional fuera de la política. La gran característica de este equipo es que son grandes profesionales que se van a dedicar durante un tiempo a su tierra y a dar servicio a los andaluces, un gesto que les honra", ha alabado Rivera.

El líder de Ciudadanos ha calificado el de hoy como un día "histórico" para Andalucía, puesto que por primera vez en el Gobierno de la Junta va a haber "personas que han trabajado fuera de la política, que forman parte de dos partidos distintos y entre los que no hay miembros del PSOE".

Tras subrayar que "hay que escoger a los mejores" aunque sean independientes y no pertenezcan a su formación, el presidente de Ciudadanos ha advertido a sus cinco consejeros de que "no va a ser sencillo, porque son 37 años de lo mismo, de conformismo y corrupción".

"Hay mucho por hacer y no os lo van a poner fácil, va a haber obstáculos y dificultades", ha alertado, para añadir que "va a haber quien no acepte que Andalucía no es del PSOE sino que es de los andaluces de nuevo, pero también va a haber mucho empuje por parte de la mayoría de la sociedad andaluza".

Rivera se ha dirigido al partido socialista y al Gobierno saliente para pedirles que, "ya que no aceptan el resultado, por lo menos permitan un traspaso de poderes conforme a lo que merecen los andaluces".

"Espero que haya facilidad, que colaboren, lo que no han hecho hasta ahora", ha reclamado a los socialistas, a quienes ha recordado que "la democracia es eso: que unos ganan, otros pierden y se desean acierto", a la vez que ha criticado que "manden autobuses a rodear el Parlamento".

Ha reconocido que en el Parlamento andaluz no hay una mayoría "estable" y que por tanto tendrá que ser "una mayoría con geometría variable" la que se ponga en marcha en cada una de las iniciativas que lleguen a la Cámara, para algunas de las cuales espera contar con "acuerdos unánimes".

Preguntado por su opinión tras quedar la consejería de Familias enmarcada junto a la de Salud, Rivera ha subrayado que el nombre le parece "muy bonito" y "muy del siglo XXI" y que se ha demostrado que "lo negociado (con el PP) se cumple", para recordar que Ciudadanos "no solo no va a dar un paso atrás en libertades civiles, sino que quiere seguir avanzando".