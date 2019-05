Rivera pide un "cheque de confianza" para reeditar el "éxito" en las generales

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este domingo a los españoles que le votaron el pasado 28 de abril un "cheque de confianza" para reeditar el "éxito" conseguido por su partido en las elecciones generales, cuando -ha recordado- consiguió un 80 % más de escaños.

Rivera ha hecho estas consideraciones tras votar en el Centro Cultural Volturno de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde una hora antes lo había hecho también el presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien ha dicho allí que "mañana es importante que todas las fuerzas dejemos atrás la dialéctica electoral y pensemos en un horizonte en el que contribuyamos todos a la gobernabilidad".

A estas declaraciones ha querido contestar Rivera así: "Espero que se refiera a respetar a la oposición, a no llamar facha al que no piense igual que él, a tender la mano a los pactos de Estado que le he pedido y no ha hecho hasta ahora, a respetar la señora Batet y el presidente del Senado el reglamento de la Cámara, lo que dice la ley, y no como vimos ayer, que tuvimos que pedirle que rectificara".

Rivera ha pedido a Sánchez "respeto a la Constitución, a las instituciones" y le ha instado a que si gobierna con Iglesias lo haga "respetando a las clases medias y trabajadoras y no machacarlas, y respetando el reglamento de la Cámara, la Constitución y las leyes".

"Los españoles no nos merecemos lo que hemos visto esta semana. Hemos visto en el Congreso cómo se ha intentado mirar a otro lado ante lo que hacían los presos separatistas, y al presidente del Senado ayer hacer una injerencia inaceptable en la separación de poderes", ha denunciado.

Antes Rivera ha insistido en pedir a los españoles que "sobre todo participen, que no se queden en casa, que no nos arrepintamos esta noche de no conseguir cambios ahí donde queremos con mayorías estables donde necesitamos".

El líder de Ciudadanos ha dicho estar convencido de que va a ser una "gran noche" y que tiene "buenas sensaciones", y espera que la jornada se desarrolle sin incidentes porque para su partido ha sido "una campaña movida", ya que "algunos han intentado impedir la libertad" en algunos de sus actos.

Rivera ha dicho que es la primera vez que vota en Madrid y en tres elecciones, pero que es una circunstancia, porque -ha afirmado- "mi madre me parió en Barcelona y soy catalán a mucha honra".

Ahora vive en Madrid y dice que lo hará en cualquier lugar de España porque para él "todos los españoles vivan donde vivan son iguales".