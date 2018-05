Rivera se compromete a no buscar el apoyo del PNV si Cs gobierna España

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido hoy a no buscar el apoyo del PNV si gobierna España en la próxima legislatura y ha subrayado que no esta dispuesto a que los nacionalistas marquen la agenda "ni constitucional en Cataluña, ni en materia económica de insolidaridad".

En una entrevista en Onda Cero y sobre las concesiones del Gobierno al PNV para conseguir su apoyo a las cuentas públicas, Rivera se ha mostrado convencido de que el PNV no ha respaldado los presupuestos por la subida de las pensiones: "Los ha apoyado a cambio de que PP y PSOE dieran el visto bueno al cuponazo. Lo sabe toda España".

Rivera ha lamentado que Rajoy prefiera entenderse con el PNV "para algunas cosas, en lugar de con Ciudadanos" y ha recordado que la mayoría de los votantes de los partidos constitucionalistas "nos quieren juntos y sumando en los temas de Estado"

"Con 32 escaños" ha insistido, "lo único que puedo hacer es comprometerme a que en un futuro, si depende de Ciudadanos, el nacionalismo no marque la agenda".

Rivera ha precisado que si el PNV viene apoyar una cosa de interés general "estaría encantado" pero "no es habitual en ellos", ha añadido.

El líder de Ciudadanos ha recordado que el cupo vasco no va en los presupuestos y su partido fue el único que dijo que no estaba a favor de ese "cálculo fraudulento y muchos españoles están de acuerdo en que la financiación no está para sacar tajada de la debilidad de un Gobierno".