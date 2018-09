Rivera se compromete a formar una "mayoría constitucional inequívoca"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha comprometido hoy a "formar una mayoría constitucional inequívoca" si es presidente del Gobierno, en la que "seguramente, hay gente de izquierda, de centro y de derecha" que comparten los valores de la "España ciudadana".

"Una mayoría constitucional donde no importa de dónde vienes, sólo que el Estado protege tus derechos", ha asegurado el líder de la formación naranja durante su intervención en un acto en Sevilla, junto a la portavoz nacional, Inés Arrimadas, organizado por la plataforma 'España Ciudadana' para reivindicar un país de ciudadanos libres e iguales.

Tras detallar el decálogo de reformas que propone su formación para garantizar la igualdad y la unidad de España, ha advertido de que si estas no se abordan, "España corre el riesgo de quebrar la igualdad y romper el consenso constitucional que -ha subrayado- nos dimos todos".

"A mí me importa lo que dicen quienes me pagan el sueldo, que son los españoles, no lo que dicen los que quieren romper España", ha enfatizado tras abogar por una "mayoría fuerte" en torno al constitucionalismo, que es -según ha dicho- lo "contrario al sanchismo".

Tras reiterar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que "convencerse" de que hay que "ir a nuevas elecciones" porque no se puede avanzar con un gobierno que "hace aguas", ha considerado que ha llegado el momento de revisar "todo lo que no funciona" dentro del Estado autonómico.

Y ello "para que deje de ser un conjunto de tribus y de chiringuitos" porque el Estado de las Autonomías "no se pensó para enfrentar a las comunidades".

"No hay que reinventar nada, hay que leer la Constitución en su sentido autonómico, que no es de ruptura ni deslealtad", ha remachado antes de lamentar que en España haya habido "dos golpes de Estado" contra la democracia, el de 1981 y el de 2017 "con Puigdemont queriendo liquidar la España democrática".

Por ello, ha insistido en que hay que reforzar los mecanismos que unen a los españoles y ha asegurado que si el PSOE y el PP quieren seguir "cediendo" ante los partidos nacionalistas, lo hará Ciudadanos, un partido que no tiene "complejos".

Durante su intervención, ha desgranado el decálogo de reformas que su organización pretende llevar a las instituciones y que ha definido como las "tablas naranjas", y ha clamado: "Si quieren igualdad, que voten a Ciudadanos; si quieren desigualdad y tienen complejos, que voten a los demás".

El decálogo propone la reforma o cierre del Senado, la modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema más proporcional en el que sea necesario, como mínimo, el 3 % del voto nacional para entrar en el Congreso; una financiación autonómica "sin privilegios" en la que desaparezca el cálculo opaco" del cupo vasco; la equiparación salarial en las fuerzas y cuerpos de Seguridad, y la eliminación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que contempla la anexión de Navarra al País Vasco.

El resto de las reformas planteadas son la supresión de los aforamientos políticos, la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones en toda España, la igualdad en el acceso al sistema de la dependencia de modo que la financiación no dependa de cada comunidad autónoma, la igualdad en la educación y que se instaure el castellano como lengua oficial y común de todos los españoles.

"Haremos diez reformas, diez propuestas valientes para garantizar la igualdad y la unidad de todos los españoles", ha insistido Rivera, que durante el acto en la capital andaluza sólo ha aludido en una ocasión a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para criticar que apoyara el "cuponazo" vasco mientras los andaluces "no tienen todavía una financiación injusta".

Durante su defensa de la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad, ha acusado también a Pedro Sánchez de estar "premiando la deslealtad" al "dar dinero a (Quim) Torra para premiar a (Josep Lluís) Trapero y la cúpula de los mossos castigando a los que fueron leales con la Constitución", algo por lo que muchos guardias civiles y policías nacionales están "indignados con mucha razón".