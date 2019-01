Rivera quiere controlar Economía,Regeneración,Empleo e impuestos en Andalucía

Ciudadanos quiere el control de Economía, Empleo, Educación, Regeneración y "la bajada de impuestos" en el Gobierno andaluz que está negociando con el PP, ha asegurado el líder de Cs, Albert Rivera, quien espera que esta semana "vea la luz".

No hay todavía decidido ningún reparto de consejerías, ha indicado el presidente del partido naranja, quien ha reiterado que no se va a tocar ni una coma del acuerdo pactado con el PP: "las 90 medidas no se tocan".

Lo ha dicho al referirse a las aspiraciones de Vox a cambio de su apoyo a la investidura del popular Juanma Moreno y ante la reunión que mantendrán esta tarde el PP y el partido de Santiago Abascal.

Tampoco habrá ningún contacto, ni reunión ni conversación alguna con la formación de Abascal, aunque Cs sí está abierto a hablar de iniciativas y propuestas legislativas una vez que arranque la legislatura, como con cualquier otra formación política.

"En lo que estemos de acuerdo habrá capacidad de negociación con los partidos que han escogido los andaluces", ha recalcado Rivera en una rueda de prensa en la sede del partido en la calle Alcalá de Madrid al concluir la primera reunión de la Ejecutiva de Cs este año, que ha estado dedicada en buena parte a la situación de Andalucía.

Ciudadanos, ha recalcado, no está priorizando en esta negociación con el PP "ni siglas ni apellidos", sino políticas de cambios y confía -ha dicho- en que el resto de fuerzas no bloqueen el cambio y tengan al menos "la mitad de responsabilidad" que tuvo la formación naranja al permitir que salieran adelante determinados gobiernos.