Rivera critica el escrache del PSOE andaluz y le exige que "sepa perder"

Así, ha preguntado a los socialistas si no van a aceptar "que la Andalucía de hoy pide cambio". "Le pido al PSOE que acepte la derrota y sea demócrata, que haga un traspaso de poderes leal y limpio, no con PP o Ciudadanos sino con los andaluces", añadiendo que les dejen trabajar: "Con escraches no se puede trabajar".

En su intervención, Rivera ha incidido en que Andalucía "no es del PSOE" pero tampoco del PP ni de Cs, destacando el acuerdo entre estas dos formaciones y la "valentía", al haber aparcado diferencias por Andalucía.

"No me parece legítimo que el partido de los ERE, las tasas de abandono escolar, el desempleo o las listas de espera, intente impedir con escraches un gobierno constitucionalista. Es muy viejo y muy rancio, no es propio de España ni de Andalucía", ha espetado.

