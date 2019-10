Rivera: Los dictadores no me gustan ni muertos ni vivos y sus huesos tampoco

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que, como demócrata que es, no le gustan los dictadores "ni muertos ni vivos y sus huesos tampoco", y ha asegurado que el día histórico fue cuando se aprobó la Constitución y se pasó página al franquismo.

Rivera, en una entrevista en Tele 5 en el día en el que se está llevando a cabo la exhumación de los restos de Franco, ha reprochado al Gobierno que no afrontara esta situación con consenso y que no aprovechara para convertir el Valle de los Caídos "en un cementerio de todos los españoles y no solo de la dictadura", como propuso Cs.

"Nunca se debió hacer en contra de la otra mitad", ha subrayado Rivera al recordar que ninguno de los presidentes socialistas que precedieron a Sánchez decidieron exhumar al dictador porque no había el consenso necesario para hacerlo, según ha dicho.

En todo caso, ha insistido en que el 65 por ciento de los votantes actuales "no ha vivido ni sufrido a Franco, por suerte" y lo que preocupa ahora a la mayoría es la precariedad laboral, si van a cobrar las pensiones o la situación en Cataluña.

"No debe ser prioridad de un gobierno los huesos de Franco, muerto hace 44 años", ha subrayado Rivera, que ha criticado el "show" que, a su juicio, se está montando alrededor de la exhumación, aunque ha dicho que si esto sirve para que Sánchez deje de hablar de los huesos de Franco, ya hay algo bueno hoy".