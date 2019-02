Rivera pide elecciones para "elegir un Gobierno constitucionalista": "A Sánchez se le acaba la escapada"

"A Sánchez se le acaba la escapada. Hoy, hay un antes y un después en esta legislatura", ha señalado el líder de la formación naranja durante la concentración convocada este domingo en la Plaza de Colón de Madrid por PP, Cs y Vox.

Rivera ha asegurado que la marcha "ha superado todas las expectativas" y que Colón "está desbordado". "Miles de españoles le dicen no a Sánchez y sí a España, no a los indultes y los privilegios, no al separatismo", ha sentenciado.

Durante su intervención, el presidente de Cs ha criticado a Sánchez porque "engañó" al decir que convocaría elecciones "y no lo hizo". "No podemos seguir ni un minuto más con un presidente que es capaz de cualquier cosa. Sánchez nos va a escuchar hoy clamando viva España y viva la Constitución", ha dicho.

El líder de la formación naranja no ha descartado nuevas movilizaciones si Pedro Sánchez no convoca elecciones. "Si convoca elecciones no hará falta movilizarse más, pero si permite que los separatistas marquen el camino nos tendrá enfrente", ha concluido.