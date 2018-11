Rivera afirma que lo que buscan los encausados por el 'procés' al recusar a Marchena es "deslegitimar la Justicia"

Aunque Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Sanchez, Jordi Turull y Josep Rull buscan apartar a Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, el diario 'El Confidencial' ha informado de que la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido que se aparte también a los otros seis magistrados que componen el tribunal del 'procés'.

"Lo que quieren es deslegitimar la Justicia española, vender que la justicia española no es justicia, que no es democracia, y en esto el PP y el PSOE no ayudan con el espectáculo vergonzoso que han dado en el Consejo General del Poder Judicial", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

LOS "PASTELEOS" EN EL CGPJ HAN BENEFICIADO A LOS SEPARATISTAS

Desde su punto de vista, "los pasteleos de (Pedro) Sánchez y (Pablo) Casado con (Pablo) Iglesias" para acordar quiénes debían ser los nuevos miembros del CGPJ "han beneficiado a los separatistas", en vez de facilitar la labor de jueces y fiscales.

"Por eso Ciudadanos no participó de ese enjuague", porque lo que quiere es "una Justicia independiente" de los partidos políticos y que tenga "toda la autoridad que tiene que tener en un momento tan delicado y tan histórico como este", ha subrayado.

Los líderes soberanistas han pedido que se aparte a Marchena a raíz de que se filtrase un mensaje de WhatsApp que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió al resto de senadores de su grupo explicando que designar a este juez como presidente del Tribunal Supremo les permitiría controlar la Sala Segunda "desde atrás".

Sobre la recusación en sí, Rivera ha destacado que los encausados tienen derecho a pedirla gracias a que la legislación española que ellos "han intentado cargarse" se lo permite. "Es el surrealismo de este proceso", ha comentado.