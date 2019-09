Rivera espera respuesta de Sánchez para hablar solo del 155, no de la investidura

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, está a la espera de que el presidente del Gobierno en funciones le responda a la carta que le envió ayer para mantener una reunión y hablar exclusivamente de la aplicación del 155 en Cataluña y no de la investidura ni de un eventual cambio de postura en Cs.

"La aplicación de la Constitución no es un cambio de cromos, es una obligación", ha subrayado Rivera en una rueda de prensa en el Congreso ante la posibilidad de que se planteara en esa reunión, si llega a celebrarse, activar el 155 a cambio del apoyo naranja a la investidura de Sánchez.

Está convencido, ha dicho, de que hay argumentos políticos y legales suficientes para poner en marcha este mecanismo excepcional y ha citado, entre otras cosas, que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya llamado a desobedecer al Estado y a la Justicia o la utilización que, según él, hace de los Mossos o la educación.

Y lo importante de aplicar el 155 "es un mensaje a Torra y a los separatistas: no la vais a volver a liar", ha recalcado el líder naranja al defender su puesta en marcha preventiva.

Ha insistido en que Sánchez no puede negarle una reunión sobre un asunto de Estado tan serio porque lo que está sobre la mesa no es una cuestión "de colores políticos sino de democracia", refiriéndose a las ocasiones en las que él no ha querido verse con Sánchez para tratar la investidura.

Rivera ha censurado al secretario general socialista que ayer "les insultara" en lugar de increpar a los separatistas por su comportamiento en la Diada: "Me preocupa que el presidente en funciones no haga nada. El que calla otorga: es el mundo al revés".

También se ha mostrado preocupado porque Torra "vuelva a campar a sus anchas" y salga gratis, como pasó ayer, acosar a periodistas por hacer su trabajo, cortar calles, rodear el Parlament o quemar banderas españolas y fotos del rey, como ha afirmado.

Sin embargo, ha señalado que "si se te ocurre poner el himno español, vienen a detenerte. Esto es lo que pasa en la Cataluña de Torra".

Para Rivera, el Ejecutivo no ha puesto freno a todo esto y no lo ha hecho porque Torra es su socio: "¿De verdad ese personaje xenófobo es la persona de confianza de Sánchez en Cataluña? El PSOE no puede equivocarse de rivales y socios".

Ayer, ha insistido Rivera, "el día de todos los catalanes se convirtió en el día del odio a España" y por eso ha llamado a acabar con esta etapa aplicando la Constitución.